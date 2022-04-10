Франция: выборы президента при низкой явке

Первый тур выборов президента проходит во Франции. Прогноз социологов о низкой явке сбывается. По данным МВД страны, к 17 часам дня проголосовали 65% избирателей.

Это на 4,4 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах - в 2017 году.

Впрочем, до антирекорда двадцатилетней давности с явкой чуть более 58% достаточно далеко.

"Голосовать важно, особенно сегодня - со всеми этими проблемами, с НАТО и прочим. Мы должны сделать это, а что оно даст - увидим потом", - уверен наш собеседник.

"Даже если вы не определились, идти на выборы надо. Даже чтобы оставить пустой бюллетень. Его не учтут, конечно, тем не менее это определённый сигнал", - считает избирательница.

Все 12 кандидатов уже исполнили свой гражданский долг и отправились в предвыборные штабы ждать результатов.

Их начнут оглашать вечером с закрытием участков. Два претендента на президентский пост с наибольшим числом голосов выйдут во второй тур, который намечен на 24 апреля.

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