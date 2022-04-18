Президентские выборы: на финишной прямой

До второго тура президентских выборов во Франции остались считанные дни. Оба кандидата - действующий президент Республики и глава крайне правого Национального объединения - вышли на финишную прямую и готовятся к единственным дебатам в среду вечером.

По данным на сегодня, за Эммануэля Макрона готовы проголосовать в воскресенье от 53 до 55,5% избирателей, тогда как за Марин Ле Пен от 44,5 до 47%. Последняя утверждает, что к дебатам готова и извлекла уроки из словесного поединка с Эммануэлем Макроном пять лет назад, в котором, по общему признанию, выглядела бледно.

"Если дебаты позволят сравнить две программы, подвести итоги пребывания Эммануэля Макрона на этом посту, они станут решающим моментом предвыборной кампании", - заявила Марин Ле Пен в интервью второму телеканалу.

На первом месте в списке проблем французские избиратели называют снизившуюся покупательную способность, далее многие хотели бы услышать от кандидатов, какие конкретные меры те намерены принять, чтобы положить конец климатическим изменениям.

"Я никогда не была климатическим скептиком, в моей программе уделяется место и защите окружающей среды и экологии", - заявила Марин Ле Пен.

На своём первом предвыборном митинге между двумя турами в Марселе Эммануэль Макрон много говорил об экологии и проблеме климатических изменений, стремясь, как подчеркивают обозреватели, привлечь левый электорат.

"Нам удалось защитить биоразнообразие и сократит на 12% выбросы в атмосферу углекислого газа за пять лет, нам удалось значительно продвинуться вперёд по этим вопросам, больше, чем двум предыдущим президентам", - заявил в Марселе действующий президент.

До наступления "дня тишины" каждый из кандидатов проведёт по два предвыборных митинга.

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