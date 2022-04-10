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Франция выбирает президента. Первый тур. Текстовая трансляция

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Президентские выборы во Франции. Первый тур
Президентские выборы во Франции. Первый тур   -   Авторское право  AP Photo/Lewis Joly

Во Франции в воскресенье проходит первый тур президентских выборов. На пост президента претендуют 12 кандидатов, среди которых действующий глава государства. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. Первые результаты ожидаются к 20:00.

По итогам сегодняшнего голосования определятся два победителя, которые продолжат борьбу во втором туре, который состоится через две недели - 24 апреля.

К 17 часам явка избирателей составила 65%, что на 4,4 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. К полудню явка была на уровне 25,48%, что тоже меньше, чем на предыдущих выборах президента.