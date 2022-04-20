Франция в предвкушении теледебатов

Сегодня важный день для двух кандидатов, которые примут участие во втором туре президентских выборов во Франции: вечерние теледебаты между Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном, могут оказать существенное влияние на результаты голосования.

Два с половиной часа прямого эфира. Весь процесс заранее организован как по нотам: все было согласовано между двумя лагерями, вплоть до того, с какого ракурса будут снимать политиков.

"Мы ограничены статичными планами, - говорит режиссер теледебатов Дидье Фроэли. - Мы не можем делать наезды, отъезды, другие движения, панорамы. Будет определенный ритм кадров, которые будут меняться с такой скоростью, чтобы зрители не заскучали".

Ведущие, по их признанию, будут лишь посредниками между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен, которые представят свои программы на заранее запланированные темы, такие как покупательная способность, безопасность, международные отношения или окружающая среда.

Со времен исторических теледискуссий между Миттераном и Жискар д’Эстеном или Миттераном и Ширак дебаты между двумя турами, как правило, не меняют намерений избирателей. Но в этом году разрыв между двумя соперниками невелик, и сегодняшняя встреча может стать решающей.