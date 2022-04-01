Газ за рубли: выгода и риски

Решимость Владимира Путина заставить Европу платить за газ в рублях встретило неприятие со стороны основных импортёров, - Германии, Италии, а также Франции. Этот шаг приведёт к укреплению рубля - говорят одни эксперты, игра не стоит свеч - уверены другие. Вот что выяснила наш корреспондент.

Галина Полонская, корреспондент Euronews:

"Некоторые считают это попыткой поддержать рубль, чтобы создать на него спрос. Но я разговаривала с аналитиком, который видит в этом шаге риск того, что клиенты уйдут хлопнув дверью, что это приведёт к хаосу в системе расчётов. А это действительно рискованно для экономики России, которая в огромной степени зависит от экспорта газа".

Согласно директиве, импортёры должны открыть счёт в российском Газпромбанке. Он и будет конвертировать оплату в рубли. Правда, непонятно, по какому курсу и с какими издержками для сторон.

Между тем, рубль восстановил свои позиции. Этому способствовало в том числе повышение ключевой ставки Центробанком на 20%.

Но эти меры эффективны лишь в краткосрочной перспективе: финансовая система России отрезана от основных рынков, а санкционный режим скорее всего будет усиливаться.

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