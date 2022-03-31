Россия-ЕС: с газом или без

Европейские страны подтвердили свой отказ рассчитываться за российский газ рублями в ответ на новость о подписании соответствующего указа Владимиром Путиным.

Германия потребовала от Москвы соблюдать условия контракта.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Мы просмотрели контракты на поставки газа. Там написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах. Во время разговора с президентом России я ясно дал понять, что так и останется".

Ранее российский лидер пообещал канцлеру Шольцу в телефонном разговоре, что для европейских партнёров ничего не изменится, платежи будут проводиться в евро, через Газпромбанк, который сам будет конвертировать их в рубли.

Марио Драги, премьер-министр Италии:

"Я опираюсь на сказанное президентом Путиным. Имеющиеся контракты остаются в силе. Он несколько раз отметил, что речь идёт об уступках. Я не очень хорошо понял, но это регулирование, которое распространяется только на европейские компании, только на страны-члены ЕС. И они продолжат платить в евро или долларах".

Тем не менее Берлин и Париж заявили, что готовятся к возможному прекращению поставок газа из России.

Брюно Ле Мэр, министр экономики Франции:

"Мы не собираемся рассчитываться за газ в валюте, отличной от той, которая обозначена в контракте".

Пока Евросоюз импортирует из России примерно 40% потребляемого газа.

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