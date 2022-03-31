Газ за рубли: указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли начиная с 1 апреля. В противном случае Россия будет считать это "неисполнением обязательств со стороны покупателя со всеми вытекающими последствиями". Об этом Путин объявил на совещании по развитию авиационной отрасли:

"Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплекcе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана".

Для оплаты в рублях нужно открыть счета в российских банках в российской национальной валюте. Цель состоит в том, чтобы бороться с последствиями западных санкций из-за войны на Украине.

После этого заявления цены на газ в Европе подскочили на 1,5%-5%. В последние недели Центральный банк России поднял ставки с 9,5% до 20% в одночасье, чтобы попытаться удержать рубль от падения.

Ранее страны "Большой семёрки" и Евросоюз отказались оплачивать российский газ в рублях, отметив, что это не предусмотрено заключёнными договорами.

В ЕС уже готовятся к возможному прекращению поставок энергоносителей из РФ. Так, в Германии ещё в 2017 году правительство одобрило план действий в чрезвычайных условиях на случай, если Россия действительно прекратит поставки газа.