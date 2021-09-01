Лагерь для военных США в Литве

Литва открыла лагерь для проходящих ротацию военнослужащих США, выразив надежду на то, что это поможет достичь давней цели: сделать американское военное присутствие постоянным. На строительство лагеря, который к 2022 году будет расширен, из государственного бюджета Литвы выделено около 7 млн евро. Открывая объект, литовский презилент Гитанас Науседа сказал:

"Конечно, мы хотим большего, поскольку мы видим не только события в Афганистане, но и более широкую геополитическую картину и, к сожалению, в нашем регионе в последнее время она не улучшилась".

Лагерь рассчитан на 500 человек и состоит из модульных домов. Здесь есть столовая, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажерный зал, развлекательный центр и другие объекты. Открытие совпало с прибытием из Канзаса четвертого сменяемого подразделения армии США за два года, 3-го батальона 66-го бронетанкового полка, носящего имя героя второй мировой войны Джеймса Берта.

"Рыцари Берта" - гибкая сила, это профессионалы военного дела, способные реагировать на любые непредвиденные обстоятельства. "Рыцари Берта" готовы проводить свои тренировки вместе с нашими союзниками здесь, в Литве", - сказал командующий батальоном подполковник Пол Годсон.

Лагерь Геркус оборудован на полигоне Пабраде недалеко от границы ЕС и НАТО с Беларусью незадолго до начала очередных крупномасштабных российско-белорусских учений "Запад-2021". Эти манёвры, вызывающие беспокойство стран НАТО, проводятся как в России, так и в Белорусси. В учениях на белорусских полигонах будут задействованы 13 000 военных, в том числе 2 500 российских солдат и 50 казахстанских.