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В немецком Шесселе застрелены четыре человека, задержан военнослужащий

В немецком Шесселе застрелены четыре человека, задержан военнослужащий
By Euronews
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Четыре человека были убиты в немецком городке Шессель в Нижней Саксонии. Сообщается, что предполагаемый преступник, военнослужащий бундесвера, после этого сам явился в отделении полиции, где сдался властям.

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Четыре человека были убиты в немецком городке Шессель в Нижней Саксонии. Сообщается, что предполагаемый преступник, военнослужащий бундесвера, сам явился в отделении полиции, где сдался властям.

Полиция пока официально не высказывается по поводу мотива преступления, однако агентство DPA сообщает, что убитые - бывшая девушка военнослужащего, ее ребенок, ее новый молодой человек и мать последнего.

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