Фальшивые новости и нападения на отдельных людей: Россия ведет гибридную войну против Запада. Готова ли к ней Германия?

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Россия ведет войну против Украины с 2014 года. Предполагаемая цель - уничтожение страны и ее культуры. С начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году о ней пишут ежедневно. Однако в то же время Москва ведет вторую войну, о которой известно меньше. Эксперты предупреждают, что политики должны серьезнее относиться к этому второму фронту, а население должно быть лучше подготовлено.

Russlands Krieg gegen die Ukraine macht täglich Schlagzeilen: Soldat an der Frontlinie in der Region Saporischschja, Ukraine, August 2024. Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Это связано с тем, что так называемая "вторая война" России направлена против всего Запада.

"Эта война против демократической модели", - говорит эксперт по Восточной Европе Франциска Девис. Она имеет в виду гибридную войну, которую РФ уже ведет против западного мира в форме "интервенций и даже кампаний по дезинформации".

"Де-факто, Россия уже давно считает себя в состоянии открытой войны с Западом", - говорит Дэвис.

Примером такой гибридной войны называют попытки шпионажа с помощью беспилотников со стороны РФ. По сообщениям ряда немецких СМИ, недавно над атомной электростанцией в индустриальном парке Брунсбюттель в Шлезвиг-Гольштейне был замечен беспилотник. Прокуратура ведет расследование по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа. Предположительно, такие попытки шпионажа направлены на критически важную инфраструктуру Германии.

В конечном итоге Россия стремится к созданию Европы, в которой она сможет осуществлять власть силой. Франциска Дэвис историк Восточной Европы

Такие попытки можно отнести к гибридной войне, которую ведет Россия. Этот термин трудно определить, но эксперты говорят, что он включает в себя все, что не связано с прямой военной конфронтацией. Предположительно, Москва осуществляет такие действия с целью ослабления и дестабилизации западного мира.

"В конечном итоге Россия стремится к созданию Европы, в которой она будет доминировать и где сможет добиваться своих целей, невзирая на международные правила и международные законы, Европы, в которой Россия сможет осуществлять власть силой", - объясняет Франциска Дэвис из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене.

Самая известная гибридная стратегия: фальшивые новости

Для достижения этой цели Россия использует несколько стратегий гибридной войны: хакерские атаки, нападения на отдельных людей, дезинформация и фальшивые новости.

"Мы все являемся объектами этих кампаний по информационному воздействию", - говорит Тапио Пююсало, руководитель отдела международных отношений Европейского центра по противодействию гибридным угрозам.

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Только перед европейскими выборами в июне была предпринята скоординированная попытка распространения в социальных сетях целенаправленных пророссийских, антивакцинальных и анти-ЛГБТК кампаний.

Голландский частный исследовательский институт Trollrensic обнаружил, что эта кампания по дезинформации в Германии была направлена в основном в пользу партии AдГ. В институте предполагают, что за этим контентом стоят боты из России или пророссийских кругов.

Хотя многие европейские страны улучшили меры безопасности против гибридных атак после аннексии Россией Крыма в 2014 году, эксперт Пююсало предупреждает: "Но в их распоряжении нет тех же инструментов, что и у агрессоров. Что демократическим государствам еще нужно сделать, так это в целом укрепить свое законодательство, чтобы закрыть бреши, которые те используют".

Один из примеров, демонстрирующих шаблонность кремлевской пропаганды: крушение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines востоке Украины. Июль 2014 г. Evgeniy Maloletka/AP

Как распознать российскую дезинформацию?

Что должно происходить на ежедневной основе и что каждый может сделать, так это распознавать фальшивые новости и не распространять их, говорит Пююсало. "Каждый должен играть свою роль в проверке информации и следить за тем, чтобы все, что он распространяет, было основано на фактах, а не на дезинформационных нарративах".

Франк Зауэр, эксперт по вопросам политики безопасности, объясняет, что шаблоны фальшивых новостей, распространяемых РФ, всегда одинаковы: "Неважно, идет ли речь о сбитом MH17 или о взрыве детской больницы в Киеве: всегда сначала говорится, что это было безумие, потом - что это были другие, а в конце - "Ладно, это были мы, но они это заслужили"".

Чтобы разоблачить кампании по дезинформации, стоит сначала проверить новости. Есть ли увиденная вами информация в других СМИ? Также стоит проверить автора новости, например, профиль в социальных сетях. В руководстве Министерства обороны Украины по развенчанию фальшивых новостей отмечается, что имена пользователей профилей X часто представляют собой случайные комбинации цифр, а в фальшивых профилях часто используются старые или случайно выбранные изображения непосредственно из поиска Google. Такие изображения также можно проверять в Google.

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По мнению Зауэра, цель российской дезинформации - "оставить людей в бессилии, убедить их в том, что они все равно никогда не смогут узнать правду".

В Украине многие магазины работают с помощью аварийных электрогенераторов. Германия не готова к перебоям в подаче электроэнергии. Efrem Lukatsky/AP

Из Интернета в реальную жизнь

Однако гибридные атаки также могут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья. Эксперт по гибридным угрозам Тапио Пююсало, ссылаясь на российские атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, говорит, что критическая инфраструктура в остальной Европе также может стать мишенью для России.

Он не хочет нагнетать, но "люди должны быть готовы к любому развитию событий, например, перебоям в поставках критически важных услуг или продуктов питания".

Пююсало резюмирует: "Будьте готовы к худшему, но, конечно, надейтесь на лучшее".

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"Кошмарный сценарий" для Германии

Для Германии худшим - "абсолютно кошмарным сценарием" - Франк Зауэр называет отключение электроэнергии. В сценариях катастроф описывается, что после нескольких дней без электричества Германия будет "на пределе своих возможностей". "В том числе и потому, что население не очень хорошо подготовлено к таким ситуациям. Мы просто предполагаем, что погода всегда будет хорошей, вода будет идти из крана, а в супермаркете будут продукты", - объясняет Зауэр.

Для ситуаций, когда это не так, Федеральное ведомство по гражданской обороне и помощи при стихийных бедствиях составило списки запасов, посоветовав людям запастись продовольствием на десять дней и двумя литрами жидкости на человека в день. Необходимо иметь под рукой аптечку, а самые важные документы хранить так, чтобы их можно было быстро взять с собой в случае чрезвычайной ситуации.

Усилить гражданское сопротивление

Из-за таких возможных исключительных ситуаций Зауэр считает дискуссию об обязательной службе несколько далекой от реальности. В конце концов, думать только о бундесвере и укреплении армии слишком недальновидно. В первую очередь необходимо гражданское сопротивление.

Просто полагаться на бундесвер недостаточно: Федеральный канцлер Олаф Шольц посещает горную пехотную бригаду бундесвера в Шнайцльройте, южная Германия, июль 2024 г. Alexandra Beier/AP

Немецкий эксперт по безопасности объясняет: "В основном нам нужны резервы людей, которые могут помочь в чрезвычайной ситуации. Нам нужны люди, которые смогут сложить мешки с песком, принести аварийные генераторы и запустить их". Речь идет об очень практичных вещах, и именно так должны объяснять политики.

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В Германии цель должна заключаться в том, чтобы "в чрезвычайной ситуации мы могли организовать все так, чтобы у каждого было теплое одеяло, у детей был уголок для игр, у нас были аварийные электрогенераторы, где можно зарядить мобильные телефоны, а кто-то мог сварить суп".

Зауэр подчеркивает, что это важно не только в случае внешних атак на инфраструктуру; отключения электроэнергии могут быть вызваны и климатическим кризисом.

Он надеется, что "в обществе будет достигнут широкий консенсус относительно того, что мы должны инвестировать не только деньги, но и время". Зауэр говорит, например, о проведенных 12 месяцах в Федеральном агентстве технической помощи, пожарной охране, Красном Кресте или даже в вооруженных силах Германии. "Чтобы знать, что делать, если что-то сломается в моей общине или районе", - говорит эксперт.