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Германия готовится перебросить в Литву около 5000 военнослужащих

Германия
Германия Авторское право Euronews
By Euronews
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НАТО укрепляет свой восточный фланг. Около 5000 немецких солдат готовятся к передислокации в Литву к 2027 году.

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В то время как союзники по НАТО исключают планы отправки сухопутных войск в Украину, около 5000 немецких солдат готовятся к передислокации в Литву к 2027 году. В среду министр обороны Германии Борис Писториус посетил в Баварии военнослужащих, которых коснется этот переезд.

Борис Писториус, министр обороны ФРГ:"У нас есть опыт развертывания сил за границей, в том числе боевых групп. Тем не менее условия здесь другие, поскольку речь идет о нескольких годах и, во многих случаях, о командировках в сопровождении семей".

Германия должна развернуть в Литве два боевых батальона. Таким образом Берлин реагирует на потребности Вильнюса в обеспечении безопасности государства в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Поддержка Литвы стоит на повестке дня на фоне растущих опасений по поводу потенциального нападения со стороны России, чей Калининградский эксклав граничит с балтийской страной, а также с союзницей РФ Республикой Беларусь. 

**Александр, военнослужащий: **_"Есть сослуживцы, которые хотят поехать (в Литву). Есть те, кто хочет остаться. Лично для меня такой вопрос не стоял. В конечном итоге я служу своей стране, и я также служу Европе. Литва - это тоже Европа. Это было важно для меня. Поэтому я сообщил об этом и дома"._

Немецкие военнослужащие будут находиться всего в ста километрах от границы с Россией. В НАТО надеются, что размещение войск защитит Литву, поскольку, по прогнозам, в случае эскалации конфликта, Россия может нацелиться на Сувалкский коридор - территорию на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС. Стоимость развертывания и обслуживания двух батальонов оценивается в 30 миллионов евро в месяц.

Лив Страуд, Euronews: "Немецкий министр обороны Писториус заявил, что около 50% войск, дислоцированных в Баварии, выразили заинтересованность в перебазировании в Литву. Великобритания, Канада и США также размещают свои подразделения в других восточноевропейских государствах".

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