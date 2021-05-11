Госдепартамент США: "Нужно вместе с ЕС осудить поведение России"

После прихода в Белый Дом Джо Байдена, а в Государственный департамент - Энтони Блинкена Соединенные Штаты и Европейский Союз активизировали свое взаимодействие на международной арене. Так, за последние месяцы ЕС дважды вводил санкции вслед за Вашингтоном - в отношении Китая и России. В интервью Euronews русскоязычный представитель Госдепартамента США Андреа Калан рассказала, чем продиктован такой курс на сближение.

Euronews: У ЕС и США просматривается общий подход к России, а есть ли разногласия?

Калан: Ответ очень простой. Нам нужно работать вместе, чтобы осудить поведение России, требовать от Российской Федерации ответственности за её действия и добиваться от Москвы соблюдения международных обязательств. Поэтому мы видим, что госсекретарь Блинкен уже дважды был в Брюсселе и мог лично встречаться со своими коллегами, с нашими партнёрами. Мы хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.

Euronews: Строительство «Северного потока-2» - это конкретная мера, которая могла бы серьезно повлиять на ситуацию. Будет ли Вашингтон настаивать на том, чтобы этот проект был заморожен?

Калан: Наша позиция ясна. США считают, что «Северный поток-2» это не экономический проект, это геополитический проект Москвы, и это плохая сделка. Это не выгодно для Европы. Мы считаем, что это плохой проект, плохая идея.

Euronews: Наблюдаете ли вы уступки со стороны России? Например, отвод войск от Украины или смягчение обращения с Алексеем Навальным?

Калан: Мы воздаём должное Украине за её сдержанность. В ходе наших контактов с Москвой мы ясно даём понять, что России необходимо воздерживаться от эскалационных действий. Мы это говорим часто, но стоит повторить: Крым — это Украина. Мы призываем Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Также Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на Востоке Украины и восстановлением суверенитета Украины.

Euronews: Об этом говорил в Киеве ваш начальник Энтони Блинкен. Он упрекал Украину в коррупции, но так и не пообещал сближения с НАТО. Что-то изменилось после этого визита?

Калан: Очень важно видеть, что во время его визита он мог встречаться лично с его коллегами в Украине. Одно дело говорить по телефону, а другое — ехать туда и показать, что Украина это очень важный партнёр. Мы, конечно, хотим укрепить это партнёрство и в будущем.

Euronews: В дипломатической сфере разгорается конфликт между Москвой и Прагой. Как из Вашингтона или из Брюсселя вам видится противостояние между Россией и восточноевропейскими членами ЕС?

Калан: Как мы видели, на прошлой неделе госсекретарь Блинкен провёл телефонный разговор с премьер-министром Чехии и подчеркнул солидарность США с Чешской республикой, её смелой реакцией на действия России на территории Чехии. Они согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующую деятельность России.