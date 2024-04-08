Военные Бундесвера прибыли в Литву

Первые солдаты немецкой бригады, прикомандированные к Литве, прибыли в Вильнюс. Бригада должна быть укомплектована в 2025 году.

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В Вильнюс прибыл первый контингент немецких войск, который будет дислоцирован в Литве. Вместе с ними в литовскую столицу прибыл командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Германии Альфонс Майс.

Основную группу управления штаба 45-й бригады Lietuva (Литва) составили более 20 солдат Бундесвера. Они расквартированы в Вильнюсе и призваны отвечать за планирование переброски других немецких солдат в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре.

Новость вызвала немедленную реакцию Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что такие шаги продолжает эскалацию напряженности, создают опасные зоны вблизи российских границ, что потребует от России принятия особых мер для обеспечения собственной безопасности.

По словам литовского министра обороны Лауринаса Кацюнаса, в октябре прибудут еще около 150 военных Бундесвера. Они войдут в состав бригады, которая должна быть создана в следующем году и стать полностью работоспособной к 2027 году.