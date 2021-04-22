Дипломатический конфликт: срок пражского ультиматума истек
Истек срок ультиматума, выдвинутого Прагой в ответ на высылку 20 чешских дипломатов из РФ. Требование вернуть их на рабочие места Москва выполнять отказалась - первой персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства объявила именно Чехия. По информации местных СМИ, речь идет о работавших под дипприкрытием представителях спецслужб, предположительно причастных к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, в результате которого погибли 2 человека.
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, и назвала заявления Праги "абсолютно оголтелой антироссийской риторикой", набором "ничего не означающих с точки зрения следствия и юриспруденции фраз". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил "бесперспективность разговоров в стилистике требований" по отношению к Москве.
Теперь республику могут покинуть "примерно 60" сотрудников российского диппредставительства, что, по заявлению министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, приведет штаты обоих посольств в паритетное соответствие. Ранее в чешском посольстве остались лишь 5 сотрудников и 19 технических служащих, в то время как в российском посольстве - 27 сотрудников и 67 служащих. В МИД РФ отметили, что проблема с подобным "перекосом" возникла из-за различной системы формирования кадрового состава загранучреждений: Чехия зачастую нанимает людей среди местного населения страны, в то время как среди дипломатов и административно-технического персонала посольств РФ - только россияне.
- Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс, что они и делают, - заявила Захарова, отметившая, что в ходе встречи с послом Витезславом Пивоньку 22 апреля речь пойдет о возможных новых шагах Москвы в ответ на очередные действия Чехии. - Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ.
Стало известно и о том, что Чехия будет добиваться на заседании Североатлантического совета решения об ограниченной высылке российских дипломатов из государств-членов НАТО в знак солидарности с Прагой. По некоторым данным, соответствующая встреча на уровне послов пройдет до конца недели в Брюсселе. Глава чешского МИД Якуб Кулганек сообщил, что союзники по НАТО уже выразили Чехии "однозначную поддержку" и "осудили нарушение суверенитета" страны. В ближайшее время у него состоится телефонный разговор с коллегой из Германии.
"Союзники выражают глубокую озабоченность в связи с дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса, и полностью солидарны с Чешской Республикой", - отмечено в заявлении, опубликованного по итогам прошедшего в четверг экстренного заседания Совета НАТО.
По словам представителя МИД РФ, речь идет об "общем заказе" на подобное поведение. За последние месяцы более 20 российских дипломатов были высланы из европейских стран, в том числе из Австрии, Болгарии, Чехии, Швеции и Норвегии.
Предыдущая "солидарная" высылка 160 сотрудников российских диппредставительств из западных стран весной 2018 года состоялась после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Чехии подозреваемых Лондоном в покушении на его жизнь Александра Петрова и Руслана Боширова также связывают со взрывом в деревне Врбетице.