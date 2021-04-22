Дипломатический конфликт: срок пражского ультиматума истек

Истек срок ультиматума, выдвинутого Прагой в ответ на высылку 20 чешских дипломатов из РФ. Требование вернуть их на рабочие места Москва выполнять отказалась - первой персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства объявила именно Чехия. По информации местных СМИ, речь идет о работавших под дипприкрытием представителях спецслужб, предположительно причастных к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году, в результате которого погибли 2 человека.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москве не будет передаваться информация о расследовании инцидента, и назвала заявления Праги "абсолютно оголтелой антироссийской риторикой", набором "ничего не означающих с точки зрения следствия и юриспруденции фраз". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил "бесперспективность разговоров в стилистике требований" по отношению к Москве.

СМИ: «Глава МИД Чехии заявил, что высланных из РФ чехов должны завтра до 12.00 вернуть, иначе численность посольства РФ... Posted by Maria Zakharova on Wednesday, April 21, 2021

Теперь республику могут покинуть "примерно 60" сотрудников российского диппредставительства, что, по заявлению министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, приведет штаты обоих посольств в паритетное соответствие. Ранее в чешском посольстве остались лишь 5 сотрудников и 19 технических служащих, в то время как в российском посольстве - 27 сотрудников и 67 служащих. В МИД РФ отметили, что проблема с подобным "перекосом" возникла из-за различной системы формирования кадрового состава загранучреждений: Чехия зачастую нанимает людей среди местного населения страны, в то время как среди дипломатов и административно-технического персонала посольств РФ - только россияне.

- Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс, что они и делают, - заявила Захарова, отметившая, что в ходе встречи с послом Витезславом Пивоньку 22 апреля речь пойдет о возможных новых шагах Москвы в ответ на очередные действия Чехии. - Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ.

Стало известно и о том, что Чехия будет добиваться на заседании Североатлантического совета решения об ограниченной высылке российских дипломатов из государств-членов НАТО в знак солидарности с Прагой. По некоторым данным, соответствующая встреча на уровне послов пройдет до конца недели в Брюсселе. Глава чешского МИД Якуб Кулганек сообщил, что союзники по НАТО уже выразили Чехии "однозначную поддержку" и "осудили нарушение суверенитета" страны. В ближайшее время у него состоится телефонный разговор с коллегой из Германии.

"Союзники выражают глубокую озабоченность в связи с дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса, и полностью солидарны с Чешской Республикой", - отмечено в заявлении, опубликованного по итогам прошедшего в четверг экстренного заседания Совета НАТО.

По словам представителя МИД РФ, речь идет об "общем заказе" на подобное поведение. За последние месяцы более 20 российских дипломатов были высланы из европейских стран, в том числе из Австрии, Болгарии, Чехии, Швеции и Норвегии.

Предыдущая "солидарная" высылка 160 сотрудников российских диппредставительств из западных стран весной 2018 года состоялась после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Чехии подозреваемых Лондоном в покушении на его жизнь Александра Петрова и Руслана Боширова также связывают со взрывом в деревне Врбетице.