США ввели санкции за Навального

Администрация США вводит санкций в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России по обвинению в причастности к предполагаемому отравлению Алексея Навального в августе прошлого года и его аресту в январе этого года. США вводят также ограничения в отношении 14 организаций, связанных, ка утверждается, с химическим производством, девять из которых находятся в России, три — в Германии и одна — в Швейцарии.

МИД России обвинения в отравлении Навального химическим оружием называет голословными и просит западные страны предоставить доказательства:

«Когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним всё-таки произошло, и параллельно, вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас (как они считают), по моему, это не приносит чести никому из принимающих такого рода решения. А ответить обязательно ответим».

Евросоюз ввел санкции в отношении российских должностных лиц в связи с делом об отравлении Навального еще в октябре прошлого года. Администрация президента Дональда Трампа тогда их не поддержала. Список лиц, попавших под санкции США, в целом совпадает со списком ЕС и включает в себя в частности первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

2 марта ЕС также ввел санкции против четырех руководителей правоохранительных органов России (председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова) за предполагаемую причастность к лишению свободы Навального по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Приговор по этому делу вступил в силу 20 февраля, после того как апелляционный суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока.

Санкции ЕС предполагают запрет на поездки на территорию союза и заморозку счетов в финансовых организациях, расположенных на его территории. Отметим, что с 2013 г. высокопоставленные должностные лица Российской Федерации не имеют права иметь счета в зарубежных финансовых организациях.