Суд Владивостока приговорил сержанта армии США к почти 4 годам тюрьмы

By euronews

Суд во Владивостоке приговорил сержанта армии США Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по обвинению в краже и угрозе убийством. Блэк не признал вину в угрозе убийством, но частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было и он вернул деньги.

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Суд во Владивостоке приговорил сержанта армии США Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима по обвинению в краже и угрозе убийством. Блэк не признал вину в угрозе убийством, но частично признал вину в краже, заявив, что умысла у него не было.

По данным канала NBC, Блэк прилетел в Россию в конце апреля из Южной Кореи без ведома начальства к своей девушке, Александре Ващук. По версии обвинения, в начале мая у них возникла ссора, в ходе которой американский военный схватил свою подругу за шею (она посчитала это угрозой убийством). После этого он взял из ее кошелька 10 тыс. рублей, которые потратил "на собственные нужды", в том числе оплату гостиничного номера, где был задержан.

По версии самого Блэка, в день ссоры Ващук выпила около половины бутылки водки и стала вести себя агрессивно, в том числе ударила его по лицу. Он схватил ее за горло, чтобы "остановить". По его словам, деньги он взял на то, чтобы оплатить отель и уйти из дома, где они жили с Ващук. Блэк сказал, что женщина должна была получить деньги обратно в виде залога от владельца квартиры, проживание в которой оплатил американский военный.

Приговор Блэку вынесен на фоне крайне напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой из-за российского вторжения в Украину. Госдепартамент США неоднократно призывал своих граждан не ездить в Россию, в том числе, из-за угрозы задержания. В России в настоящий момент в заключении находятся удерживаются несколько американцев, в том числе двое, которых Государственный департамент объявил задержанными неправомерно: бывший морской пехотинец Пол Уилан и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович.