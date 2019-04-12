Слоны и сакура в цветах

В Таиланде отмечают Новый год по местному календарю. Вместо ёлочки там наряжают слонов: животных расписывают цветами и узорами, а те в ответ поливают зрителей из хоботов: праздник приходится на жаркое время года.

В японской Осаке горожане и туристы выстраиваются в очередь — любоваться сакурой на монетном дворе. Он был открыт в 1871 году, а спустя несколько лет вишнёвый сад решили открывать для публики на время Ханами — любования цветами. На аллее — более 330 деревьев 134 сортов, включая очень редкие.

На Рио-де-Жанейро обрушились проливные дожди, вызвав оползни и наводнения. В их результате погибли по меньшей мере 10 человек. По сведениям властей, за считанные часы там выпало 152 мм осадков, что в три раза превышает среднюю месячную норму.

Под Каиром археологи обнаружили гробницу и мумию возрастом в 2500 лет. Предположительно, это жрец или по крайней мере поклонник Изиды — одной из главнейших богинь египетского пантеона. Для уточнения ещё предстоит проанализировать артефакты и прочитать иероглифы, если их найдут.

Посетители Лондонского Тауэра не скрывали удивления, когда оркестр Колдстримской гвардии Британской империи во время смены караула перешел к музыкальной теме «Игры престолов». Одновременно к гвардейцам вышли актеры, продемонстрировавшие владение мечом. Финальный сезон сериала стартует 15 апреля.