Венгерское правительство запустило субсидированный кредит на покупку первого жилья

За несколько месяцев до парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года, венгерское правительство готовит конверт в 380 миллионов евро в год в качестве помощи на покупку первого жилья.

Граждане смогут занять до 125 000 евро, положив из своего кармана всего 10% от стоимости недвижимости с процентной ставкой в 3%. Это в два-три раза дешевле рыночной ставки, разницу оплатит правительство.

Неудивительно, что перед агентствами по недвижимости и банками выстроились очереди.

По сравнению с периодом до анонса в августе, уже в первую неделю сентября мы наблюдали 90-процентный рост звонков потенциальных покупателей, проявивших серьёзную заинтересованности в покупке. Причем это фиксировалось не только в крупных городах и Будапеште, но и в небольших населенных пунктах, где интерес к недвижимости также вырос как минимум на 40-50% Ласло Балог ведущий экономический эксперт, ingatlan.com

Венгрия - одна из стран, где цены на жилье росли быстрее всего в ЕС: 350 % за 10 лет. Большинство участников рынка ожидают, что в этом году цены вырастут ещё на 10-20 %.

Помимо покупателей, выгоду от программы получат и банки. Так в OTP Bank (крупнейшем финансовом учреждении Венгрии), к примеру, оценивают в 15 % потенциальный рост кредитования и называют сумму в 63 миллиона евро.

Эта программа привела к значительному росту спроса со стороны клиентов, наши отделения уже принимают сотни заявок на кредиты. OTP Bank традиционно готов к таким наплывам, которые будут возникать и дальше в результате новых субсидированных программ Анна ФЛОРОВА управляющий директор по розничному кредитованию OTP Bank

Несмотря на то, что программа рассчитана на молодых людей, покупающих первое жилье, возрастных ограничений нет. Препятствием не является и владение другим жильём. И даже иностранцы с шестимесячным стажем работы в Венгрии могут подать заявку.

Оппозиция убеждена, что таким образом премьер-министр Виктор Орбан надеется переманить на свою сторону избирателей на выборах 2026 года. Общая сумма всей этой и других субсидий составит 5% ВВП Венгрии, как действующее или - в случае смены власти - новое правительство будет расплачиваться по счетам?

Эксперты отмечают, что в первый год государственное субсидирование процентной ставки будет покрываться за счет поступлений от налога на покупку жилья, но в дальнейшем это окажется серьёзным бременем для венгерского бюджета в течение 24 лет.

Аналогичная политика в Польше перед выборами 2023 года привела к росту цен в крупных городах, ограничению предложения и обострению проблемы доступа к недорогому жилью. Это вынудило премьер-министра Дональда Туска отказаться от своего предвыборного обещания, напоминают обозреватели.