Венгерское правительство запустило субсидированный кредит на покупку первого жилья

Неделю назад была запущена государственная программа субсидированного жилищного кредитования под 3%. Оппозиция убеждена, что таким образом премьер-министр Виктор Орбан покупает избирателей перед выборами весной следующего года.
За несколько месяцев до парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года, венгерское правительство готовит конверт в 380 миллионов евро в год в качестве помощи на покупку первого жилья.
Граждане смогут занять до 125 000 евро, положив из своего кармана всего 10% от стоимости недвижимости с процентной ставкой в 3%. Это в два-три раза дешевле рыночной ставки, разницу оплатит правительство.
Неудивительно, что перед агентствами по недвижимости и банками выстроились очереди.
Венгрия - одна из стран, где цены на жилье росли быстрее всего в ЕС: 350 % за 10 лет. Большинство участников рынка ожидают, что в этом году цены вырастут ещё на 10-20 %.
Помимо покупателей, выгоду от программы получат и банки. Так в OTP Bank (крупнейшем финансовом учреждении Венгрии), к примеру, оценивают в 15 % потенциальный рост кредитования и называют сумму в 63 миллиона евро.
Несмотря на то, что программа рассчитана на молодых людей, покупающих первое жилье, возрастных ограничений нет. Препятствием не является и владение другим жильём. И даже иностранцы с шестимесячным стажем работы в Венгрии могут подать заявку.
Оппозиция убеждена, что таким образом премьер-министр Виктор Орбан надеется переманить на свою сторону избирателей на выборах 2026 года. Общая сумма всей этой и других субсидий составит 5% ВВП Венгрии, как действующее или - в случае смены власти - новое правительство будет расплачиваться по счетам?
Эксперты отмечают, что в первый год государственное субсидирование процентной ставки будет покрываться за счет поступлений от налога на покупку жилья, но в дальнейшем это окажется серьёзным бременем для венгерского бюджета в течение 24 лет.
Аналогичная политика в Польше перед выборами 2023 года привела к росту цен в крупных городах, ограничению предложения и обострению проблемы доступа к недорогому жилью. Это вынудило премьер-министра Дональда Туска отказаться от своего предвыборного обещания, напоминают обозреватели.