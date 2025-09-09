Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ФОТО - Полицейские блокируют демонстрантов, требующих освобождения политических заключенных и проведения новых выборов в Тбилиси, Грузия, 31 марта 2025 года.
No Comment

Видео. В Тбилиси произошли столкновения сторонников "Грузинской мечты" и активистов оппозиции

Последние обновления:

В Тбилиси у избирательного штаба мэра Кахи Каладзе произошли беспорядки. Сообщается, что сторонники правящей партии "Грузинская мечта" напали на участников митинга оппозиции.

В понедельник в Тбилиси несколько человек получили ранения после того, как сторонники правящей партии "Грузинская мечта" напали на активистов оппозиции. Инцидент произошел возле избирательного штаба мэра Кахи Каладзе.

Четвертого октября в Грузии состоятся муниципальные выборы. Оппозиционные партии намерены их бойкотировать, обвиняя правительство страны в сближении с Москвой и отказе от европейской интеграции.

Политическая напряжённость охватила Грузию после парламентских выборов в октябре 2024 года, когда "Грузинская мечта" одержала победу на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования при поддержке России.

Лидеры оппозиции, многие из которых сейчас находятся в тюрьме, продолжают требовать проведения новых выборов под международным контролем на фоне растущей напряжённости из-за приостановки правительством интеграции в ЕС.

