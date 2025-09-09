Израильские военные призывают к полной эвакуации города Газа перед расширенной военной операцией

Во вторник утром израильские военные призвали полностью эвакуировать город Газа перед запланированным расширенным наступлением. Это первое предупреждение о полной эвакуации города с момента объявления планов ЦАХАЛ.

Ранее предупреждения получали отдельные здания города Газа и прилегающее к ним пространство о необходимости эвакуации перед концентрированными операциями или ударами.

Местное население уже несколько раз было вынуждено покидать свои дома и многие сомневаются, что переезд на юг Газы будет более безопасным.

На прошлой неделе представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи заявил, что эвакуация города Газа "неизбежна", и что семьи, которые переедут на юг, получат гуманитарную помощь.

Однако гуманитарные организации предупреждают, что инфраструктура для поддержки переселенцев практически отсутствует.

По оценкам, в районе города Газа проживает около миллиона палестинцев, что составляет примерно половину от общей численности населения сектора Газа в 2,1 миллиона человек, согласно данным израильской армии и ООН.

Перемещенные палестинцы, бегущие из северной Газы, несут свои вещи вдоль прибрежной дороги в южную Газу, 9 сентября 2025 года AP Photo

По состоянию на воскресенье, коалиция гуманитарных организаций, отслеживающих перемещение в северной Газе, сообщила, что около 50 000 человек бежали на юг. Аналогичное количество людей переместилось внутри самой северной Газы, показали данные.

Данные коалиции, называемой Site Management Cluster, отслеживаются по свидетельствам очевидцев, публикациям в социальных сетях и информации от партнеров на месте, поскольку доступ в северную Газу ограничен.

Десятки палестинцев, включая врачей и медицинский персонал, во вторник приняли участие в протесте в городе Газа, собирая тех, кто отвергает израильские приказы об эвакуации.

Доктор Рами Мханна, управляющий директор больницы Шифа, заявил, что, хотя ситуация в городе Газа напряженная, учреждение продолжает функционировать и принимать пациентов.

Родственники и сторонники заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, протестуют против израильского наступления на город Газа в Тель-Авиве, 31 августа 2025 года AP Photo

"Пока все как обычно", сказал он, через два часа после того, как израильские военные приказали эвакуировать город Газа.

"Но атмосфера напряженная, и это оказывает на персонал и пациентов большое психологическое давление".

ООН заявляет, что многие семьи не могут позволить себе переезд

Гуманитарные организации заявляют, что многие семьи не могут эвакуироваться, даже если они этого хотят, потому что места для размещения переполнены, а переезд на юг Газы стоит дорого.

Инициатива ООН по доставке временных убежищ в Газу сообщила, что более 86 000 палаток и других принадлежностей все еще ожидают разрешения на въезд в сектор Газа на прошлой неделе.

Во вторник агентство ООН UNRWA заявило, что израильские атаки на жилые башни в городе Газа лишили крова десятки семей, многие из которых остались "на улицах без укрытия и основных необходимых вещей".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что Израиль разрушил 30 высотных зданий, которые, по его словам, боевики ХАМАС использовали для военной инфраструктуры.

COGAT, израильский орган обороны, контролирующий гуманитарную помощь Газе, сообщил, что на прошлой неделе в сектор Газа поступило 1 500 гуманитарных грузовиков, в основном с продовольствием, и планируется доставить 100 000 палаток в ближайшие недели, многие из которых сейчас находятся в Иордании.