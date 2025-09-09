Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Правящая Рабочая партия Норвегии одерживает победу на всеобщих выборах

Лидер партии Йонас Гар Стёре выступает во время предвыборной вахты Лейбористской партии в Народном доме на всеобщих выборах 2025 года в Осло, Норвегия, понедельник, 8 сентября 2025 года.
Лидер партии Йонас Гар Стёре выступает во время предвыборной вахты Лейбористской партии в Народном доме на всеобщих выборах 2025 года в Осло, Норвегия, понедельник, 8 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Эта победа позволит Левоцентристскому блоку сохранить власть в стране, несмотря на сильные результаты антииммиграционной Партии прогресса.

РЕКЛАМА

Рабочая партия Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре с небольшим отрывом от соперников одержала победу на всеобщих выборах в скандинавской стране.

После подсчета большинства голосов в понедельник стало известно, что Левоцентристский блок, состоящий из четырех партий, останется таким образом у власти. У него 89 кресел в парламенте, тогда как для большинства необходимо минимум 85 мандатов. 

У Правоцентристского альянса, возглавляемого Партией прогресса и консерваторами, в настоящее время 80 мест.

В понедельник вечером Стёре поблагодарил своих сторонников, ликовавших в Осло. Он сказал, что эта победа показала: социал-демократы могут побеждать на выборах в Европе, несмотря на рост правых партий.

Сильви Листхауг на предвыборном митинге Партии прогресса в отеле
Сильви Листхауг на предвыборном митинге Партии прогресса в отеле AP Photo

Антииммиграционная Партия прогресса показала лучший результат за всю свою историю, заняв второе место. Ее лидер Сильви Листхауг была довольна результатом своей, но выразила сожаление по поводу того, что, по ее словам, "впереди четыре трудных года для людей и бизнеса".

Успех правым обеспечила энергичная кампания в социальных сетях, проводимая влиятельными людьми, которые призывали к отмене традиционного для королевства налога на богатство.

Лидер Консервативной партии Эрна Солберг извинилась за выступление своей партии, которая опустилась на третье место в парламенте.

Предстоят коалиционные переговоры

Около 4,3 миллиона жителей скандинавской страны с правом гоолоса были призваны избрать 169 членов парламента.

Окончательные результаты ожидаются во вторник, после чего, вероятно, последуют недели переговоров по созданию коалиционного соглашения и распределению ключевых мест в кабинете министров.

Король Норвегии Харальд традиционно приводёт новое правительство к присяге.

Лейбористы проводили свою кампанию на платформе сохранения налога на богатство, который является основой норвежской политики с 1892 года. Богатая страна облагает налогом до 1,1% активы и акции стоимостью более 1,76 млн крон (150 101 евро), хотя существуют различные льготы и скидки.

Партия прогресса хотела отменить отказаться от этого налога, в то время как консерваторы вели кампанию, призывая к его снижению.

"Я считаю справедливым, что самые богатые из нас платят свой взнос, - сказал Гар Стёре после голосования в понедельник. - Правые партии хотели полностью лишить нас этой возможности в интересах 1% населения. Я думаю, что это противоречит глубокому чувству справедливости и солидарности норвежцев".

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Норвежцы выбирают парламент, в центре дебатов – налог на богатство

Анджела Рейнер уходит в отставку с поста заместителя премьера из-за налоговой ошибки при покупке жилья

В Норвегии оползень разрушил часть автомагистрали