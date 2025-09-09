Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Связанные с ИГИЛ боевики убили 80 человек на востоке ДР Конго

By Euronews
Опубликовано
Боевики напали на местных жителей, пришедших на похороны в провинции Северное Киву.

Боевики, связанные с группировкой ИГИЛ убили не менее 80 человек на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщили местные власти. Еще несколько человек пропали без вести или были взяты в заложники нападавшими.

Боевики Альянс демократических сил (ADF) совершили нападение во время похорон в деревне Нтойо в районе Луберо на востоке провинции Северное Киву.

Выжившая женщина на условиях анонимности рассказала о том, что она видела во время нападения: "Их было около 10 человек. Я видела мачете. Они сказали людям собраться в одном месте и начали их резать. Я услышала крики людей и потеряла сознание".

Кто такие ADF?

АДС - вооруженная группировка, созданная угандийскими повстанцами в 1990-х годах, в 2002 году перебралась в ДРК, а в 2019 году присягнула на верность ИГИЛ.

Группировка действует в приграничном районе между Угандой и восточной частью ДРК, где она и другие ополченцы сражаются за богатые минеральные ресурсы конголезского региона.

По данным Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в результате нападений, произошедших 9–16 августа в Северном Киву на территориях Бени и Луберо, погибли более 50 человек. В конце июля около 40 мирных жителей погибли в результате нападения на католическую церковь в Итури.

Нападения сопровождались "похищениями, грабежами, поджогами домов, автомобилей и мотоциклов, а также уничтожением имущества, принадлежащего населению, которое и так находится в тяжелой гуманитарной ситуации", заявила МООНСДРК.

Раздираемая войной восточная часть ДРК уже много лет страдает от насилия, а в начале этого группировка M23 захватила стратегически важный город Гома, что привело к дальнейшей эскалации.

Только в этом году в регионе были убиты тысячи людей, а десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

В новом докладе ООН, опубликованном в пятницу, говорится, что и повстанцы M23, поддерживаемые Руандой, и конголезская армия несут ответственность за преступления, включая убийства мирных жителей, групповые изнасилования и пытки.

"ДРК и Руанда несут ответственность за поддержку вооруженных групп с известным послужным списком серьезных злоупотреблений и за невыполнение своих обязательств по принятию всех мер для обеспечения соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданских лиц от серьезного вреда", - говорится в докладе.

Несмотря на то, что в июне при посредничестве США две страны подписали мирное соглашение, сообщения о массовых убийствах в восточной части ДРК продолжают поступать.

Дополнительные источники • AP

