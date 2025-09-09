Беспилотники над Германией: угрожающая брешь в системе безопасности

С начала года в Германии было зарегистрировано несколько сотен полетов беспилотных летательных аппаратов, которые следят за важными объектами инфраструктуры, особенно в прибрежных землях страны. Целями считаются военные объекты, а также критически важные объекты инфраструктуры, такие как терминалы СПГ. Однако бундесвер не всегда несет за это ответственность: за гражданскую инфраструктуру отвечают полиция и соответствующие операторы.

Именно эта ответственность проявилась в минувшие выходные, когда специальные полицейские силы из Шлезвиг-Гольштейна и Нижней Саксонии остановили и обыскали грузовое судно "Сканларк" в шлюзе Киль-Холтенау по подозрению в шпионаже и саботаже.

По словам министров внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабины Зюттерлин-Вак и Нижней Саксонии Даниэлы Беренс, судно подозревается в том, что оно служило "базой для полетов беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры на севере Германии". По данным газеты Kieler Nachrichten, беспилотник пролетел над военным кораблем и сделал снимки.

Министры внутренних дел подчеркнули важность трансграничных действий против гибридных угроз. Они навали операцию "сильным признаком" способности конституционного государства к действиям и демонстрацией тесной сплоченности прибрежных федеральных земель, которые подвергаются особому риску из-за стратегически важной морской инфраструктуры.

По имеющимся данным, судно длиной около 75 метров работало на эстонскую судоходную компанию Vista Shipping Agency и было зарегистрировано в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины с 2006 года. До Киля судно находилось в Роттердаме. Последующим пунктом назначения должна была стать Финляндия.

Шпионаж с борта "теневого флота"

Россия в основном использует старые танкеры и транспортные суда, чтобы обойти санкции ЕС и США против своей энергетической и экспортной отрасли. Расследование, проведенное в прошлом месяце изданиями Follow the Money, Süddeutsche Zeitung, NDR, VRT, De Tijd и Pointer, показало, что Москва также может запускать с этих судов беспилотники для проведения разведывательных миссий в Германии.

По словам Ханса-Якоба Шиндлера, руководителя проекта по борьбе с экстремизмом, это "вполне возможно", поскольку многочисленные корабли "теневого флота" регулярно ходят по Балтийскому морю.

Если это так, говорит Шиндлер, то возникает вопрос о мониторинге судов и возможностях властей, которые, вероятно, будут ограничены из-за размеров Балтийского моря и большого количества судов.

Поэтому полный мониторинг каждого отдельного судна немецкими властями невозможен и "возможно, это не лучшее использование ресурсов", добавил эксперт по безопасности в интервью Euronews.

Бюрократическая перегрузка в борьбе с беспилотниками

Прежде чем принимать меры против российских беспилотников-шпионов, необходимо прояснить вопрос о юрисдикции. В зависимости от места преступления ответственность несут либо полиция, либо вооруженные силы Германии, но только на территории Германии.

Однако если беспилотники взлетают в международных водах, предпринять какие-либо действия против них невозможно. Вмешательство разрешено только тогда, когда они входят в воздушное пространство Германии, но "и здесь возникает вопрос, достаточно ли прояснен вопрос о юрисдикции и есть ли соответствующая правовая база", - говорит Шиндлер.

По мнению Шиндлера, то, смогут ли радиолокационные станции эффективно обнаруживать поднимающиеся в воздух дроны, вероятно, зависит от их размера. Более крупные беспилотники легче распознать.

"Проблемы, связанные с полетами таких дронов, весьма разнообразны", - поясняет он, добавляя, что "над военными объектами обычно запрещено летать, поэтому пилоты дронов, пролетающих над такими объектами, определенно совершают правонарушение".

Однако, по словам эксперта по терроризму, это не всегда касается критически важных объектов инфраструктуры или движущихся военных транспортных средств, "поэтому необходимо уточнить, насколько высока вероятность того, что это действительно разведывательный, а не частный беспилотник".

Строительные работы ведутся на шлюзовом острове в Брунсбюттеле, северная Германия, во вторник, 1 марта 2022 года Frank Molter/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Правовая лазейка тормозит оборону

Министерство внутренних дел (BMI) в письменном заявлении для Euronews пояснило, что ответственные федеральные и земельные органы власти "находятся в постоянном диалоге друг с другом, в том числе с операторами инфраструктуры и другими заинтересованными сторонами". Согласно заявлению, существуют установленные каналы отчетности и связи, но "сотрудничество также адаптируется по мере необходимости и с учетом меняющейся ситуации с угрозами".

В последний законодательный период тогдашнее коалиционное правительство планировало внести поправку в Закон об авиационной безопасности (LuftSiG), позволяющую вооруженным силам Германии сбивать незаконно летающие опасные дроны, если полиция технически не может этого сделать и запрашивает помощь.

Однако поправка так и не была принята. Константин фон Нотц, член Партии зеленых и председатель парламентского контрольного комитета, раскритиковал ХДС/ХСС за то, что они не поддержали более раннее предложение правительства светофора по "партийным тактическим соображениям".

Представитель МВД подтвердил, что законопроект подчиняется принципу прерывистости. "Любые поправки должны быть вновь внесены в парламентский процесс".

По словам пресс-секретаря, новое федеральное правительство еще не определилось со своим мнением относительно внесения поправок в Закон об авиационной безопасности.

Шпионаж и провокация одновременно

После широкомасштабного вторжения России в Украину в Европе участились не только инциденты со шпионскими дронами, но и случаи случайного проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Польши с территории Украины.

Только в минувшие выходные беспилотник с российской маркировкой упал на поле в окрестностях Люблина после того, как вошел в воздушное пространство Польши с территории Украины.

Останки дрона с надписями на кириллице были также недавно обнаружены на границе с Беларусью. Хотя расследование еще продолжается, польские власти подтвердили, что оба объекта были невооруженными.

Правительство Варшавы предупреждает, что это могут быть и преднамеренные провокации. Эти инциденты показывают, что угроза, исходящая от беспилотников, не ограничивается Германией, а затрагивает весь восточный регион НАТО.