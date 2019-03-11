"Мучная война" в Греции

Улицы небольшого греческого города Галаксиди растворились в облаке цветной муки. Каждый год в городе проходит так называемая "мучная война".

Надев очки и одноразовые костюмы, жители и гости города в центральной части Греции, примерно в 200 км к западу от Афин, отправляются по улицам, "атакуя" друг друга мукомольными бомбами.

Муниципалитет выделил на "мучную войну" более двух с половиной тонн муки. Дома, в целях безопасности, были защищены специальной пленкой.

Мероприятие проводится в "Чистый понедельник" по случаю окончания карнавального сезона.

Считается, что обычай возник в 1801 году, когда Греция находилась под властью Османской империи. Чтобы бросить вызов османским оккупантам, запретившим карнавал, жители Галаксиди раскрашивали лица пеплом и танцевали на улицах. Со временем мука заменила золу и обычай стал ежегодным событием.