Операция "улитка". В Париже водители автобусов протестуют против цен на топливо

В Париже в понедельник прошла акция протеста водителей грузовиков и автобусов. К ней призвала Европейская организация автомобильного транспорта. По кольцевой дороге с низкой скоростью (Операция "улитка") курсировали порядка двухсот автобусов, что значительно нарушило дорожное движение.

Участники акции возмущены ростом цен на топливо и требуют от властей большей поддержки. На этой неделе запланированы и другие акции, в частности, в провинциях Луара, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Окситания и Новая-Аквитания.

Недостаточная помощь

Сектор, серьезно пострадавший от войны на Ближнем Востоке, уже получил помощь от правительства. В пятницу министр экономики Ролан Лескюр и министр транспорта Филипп Табаро объявили о выделении 50 миллионов евро на развитие транспортного сектора.

"Бюджет [...], похоже, не соответствует серьезности ситуации, трудностям, с которыми столкнулись соответствующие профессионалы, и мерам, которые были приняты в 2022 году", - говорится в пресс-релизе (источник на французском языке) профсоюза. "Если исполнительная власть сохранит свою позицию, последствия могут быть драматическими. Социальные и экономические издержки, вызванные увольнениями и банкротствами, вполне могут оказаться гораздо выше объявленной сегодня суммы", - заявил профсоюз.

Хотя OTRE приветствует "первый шаг", он настаивает на том, что сам по себе он "не может быть достаточным ответом на кризис, с которым в настоящее время сталкиваются профессионалы сектора".

Наконец, профсоюз призывает правительство "выполнить свои обязанности" и угрожает новыми акциями.

Выступая в воскресенье в эфире программы [LCI](https://x.com/LCI %28источник на французском языке%29/status/2038171542685655141), Мод Брежон, представитель правительства и министр энергетики, признала, что первоначальные меры помощи, принятые властями, были "направлены на тех, кто испытывает наибольшие трудности". "И мы берем на себя ответственность за адресность этой помощи", - сказала она, добавив, что исполнительная власть будет адаптировать "ответные меры в соответствии с меняющейся ситуацией".