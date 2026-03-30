Что входит в оборонные сделки, которые Украина подписала со странами Персидского залива?

Украина согласилась предоставить странам Персидского залива свою полную систему противовоздушной обороны - включая морские беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и перехвата - против иранских беспилотников, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский, вернувшись из турне по Саудовской Аравии, ОАЭ, Катару и Иордании.

"Не только перехватчики, но и линии обороны, программное обеспечение, системы радиоэлектронной борьбы и так далее. Другими словами, мы используем системный подход к этому", - сказал Зеленский.

В чате WhatsApp с журналистами он также подтвердил, что морские беспилотники Украины являются частью сделок, заключенных с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

В последние годы флот морских беспилотников Киева расширяется, и украинские морские беспилотники доказали свою эффективность в нанесении больших потерь российским военным объектам и кораблям в Черном море, например, беспилотники "MAGURA V5", которые использовались для поражения российского флота.

Зеленский также заявил, что Украина готова поделиться своим опытом для разблокировании морских торговых путей с помощью военных беспилотников.

"Мы поделились опытом работы с Черноморским коридором и тем, как он функционирует. Они понимают, что наши Вооруженные силы очень эффективно разблокировали черноморский коридор. Мы делимся этими подробностями".

В интервью Euronews в прошлую пятницу специальный посланник ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо заявил, что Европейский союз призывает к использованию модели черноморского коридора, согласованной между Россией и Украиной, в качестве дипломатического метода разблокирования Ормузского пролива.

Первоначально подписанная летом 2022 года Черноморская зерновая инициатива - это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, которое позволило безопасно экспортировать зерно из украинских портов на мировые рынки, снижая мировые цены на продовольствие.

Соглашение создавало морской гуманитарный коридор, но инициатива была прекращена через год после того, как Россия отказалась от участия и заявила, что будет рассматривать любое судно, направляющееся в Украину, как потенциальную военную цель. Однако с тех пор Украина создала новые экспортные маршруты.

Зеленский сказал, что этот вопрос поднимался во время его визита в Персидский залив, но им "занимаются Соединенные Штаты".

"Мы, конечно, всегда готовы помочь нашим партнерам".

Что Украина получает взамен?

Для Украины сделки со странами Персидского залива - это возможность открыть экспорт вооружений в мировом масштабе.

Зеленский еще в сентябре объявил, что Киев готов сделать этот долгожданный шаг, который преобразит оборонную промышленность страны и позволит партнерам Киева получить доступ к самым редким видам вооружений - тем, которые испытываются на поле боя.

Именно поэтому важно, что сделки подписаны на 10 лет, сказал Зеленский.

"Речь идет об экспорте и об открытии экспорта. Но это правильное открытие, когда мы понимаем, что не продаем наш опыт за бесценок".

Главным приоритетом Киева является противовоздушная оборона Украины от российских баллистических ракет. Зеленский сказал, что его страна ощущает нехватку ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Их производится всего около 60 штук в месяц, и многие из них поставляются на Ближний Восток.

"Все противобаллистические комплексы - мы видим, как партнеры направляют их как можно больше туда, где сегодня наиболее напряженная обстановка, в первую очередь на Ближний Восток".

Он подтвердил, что этот вопрос поднимался во время его визита в Персидский залив, но отказался сообщить дальнейшие подробности.

"Конечно, этот вопрос поднимался в странах Ближнего Востока. Я не буду вдаваться в подробности. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы Украина получала поставки в этой сфере".

В то же время Украина будет продолжать "делать все, чтобы у нас были собственные антибаллистические системы", сказал украинский президент.