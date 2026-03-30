Видео. На Северном Кавказе России сильное наводнение, эвакуированы тысячи жителей

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Дагестане после того, как проливные дожди затопили улицы в региональной столице Махачкале, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Глава региона Сергей Меликов сообщил, что в отдельных районах выпало более 50 миллиметров осадков — аномально высокий показатель для последних лет.
По данным МЧС России, были эвакуированы около 3 тысяч человек, так как паводковые воды обесточили свыше 130 населённых пунктов и разрушили несколько мостов.
Последствия непогоды ощутила и соседняя Чечня: в Гудермесском районе затоплены сотни домов, эвакуированы около 500 жителей.
Синоптики прогнозируют ослабление дождей, однако работы по ликвидации последствий продолжаются по всему региону.