Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Улицы Махачкалы остаются затопленными после нескольких дней проливных дождей, жители и спасатели борются с сильным наводнением 29 марта 2026 года.
No Comment

Видео. На Северном Кавказе России сильное наводнение, эвакуированы тысячи жителей

Последние обновления:

Сильные дожди вызвали наводнение, из-за которого тысячи жителей были вынуждены эвакуироваться на Северном Кавказе на юге России.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Дагестане после того, как проливные дожди затопили улицы в региональной столице Махачкале, повредив жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что в отдельных районах выпало более 50 миллиметров осадков — аномально высокий показатель для последних лет.

По данным МЧС России, были эвакуированы около 3 тысяч человек, так как паводковые воды обесточили свыше 130 населённых пунктов и разрушили несколько мостов.

Последствия непогоды ощутила и соседняя Чечня: в Гудермесском районе затоплены сотни домов, эвакуированы около 500 жителей.

Синоптики прогнозируют ослабление дождей, однако работы по ликвидации последствий продолжаются по всему региону.

Избранное

