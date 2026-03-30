Трамп грозит оставить Иран без энергетики, если страна не пойдет на сделку

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту самолета Air Force One по пути из Уэст-Палм-Бич на объединенную базу Эндрюс, 29 марта 2026 года.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту самолета Air Force One по пути из Уэст-Палм-Бич на объединенную базу Эндрюс, 29 марта 2026 года.
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться
Поделиться
Скопировать линк для интеграции видео

Пакистан сообщает, что прямые переговоры США и Ирана могут состояться 2в ближайшие дни".

Дональд Трамп в понедельник пригрозил уничтожить иранский нефтяной хаб острове Харк, а также его нефтяные скважины, электростанции и опреснительные станции, если Иран не пойдет на сделку по прекращению войны и не откроет Ормузский пролив для навигации. Президент США написал в соцсетях, что Вашингтон ведет "серьезные переговоры" с "более разумным, чем прежде, режимом" в Тегеране.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Остров Харк, расположенный в 24 километрах от побережья Ирана в северной части Персидского залива, играет центральную роль в нефтяном экспорте страны. Любая атака на его энергетическую инфраструктуру может иметь драматические последствия для мировых рынков, которые уже оказались на краю пропасти, отмечают аналитики.

Скриншот сообщения президента США Дональда Трампа на Truth Social, 30 марта 2026 г.
Скриншот сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth, 30 марта 2026 года

Остров относительно невелик - около 8 километров в длину и 4-5 километров в ширин, - но на нем расположена обширная инфраструктура, включая резервуары для хранения, трубопроводы и морские погрузочные терминалы. Около 90% сырой нефти, экспортируемой Ираном, уходит на внешние рынки, главным образом, азиатские, именно через Харк. Терминалы острова могут загружать примерно 1,3-1,6 миллиона баррелей сырой нефти в день, чему способствует глубоководный доступ, позволяющий причаливать очень крупным нефтевозам.

Пост Трампа в социальных сетях появился после того, как днем раньше в интервью газете Financial Times он заявил, что предпочел бы "забрать иранскую нефть" и контролировать остров Харк.

Трубы и танкер на причале острова Харк в Иране, июль 1971 года
Трубы и танкер на причале острова Харк в Иране, июль 1971 года

"Может быть, мы возьмем остров Харк, а может быть, и нет", - продолжил он. -У нас есть много вариантов".

В интервью Трамп также сообщил, что США наметили себе около 3000 целей, которые хотели бы поразить в Иране, но добавил, что "сделка может быть заключена довольно быстро". Позднее в разговоре с журналистами на борту Air Force One Трамп подтвердил, что переговоры с Ираном "идут прямо или косвенно" .

Тем временем в Иране не подтверждают дипконтакты с США.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник признал, что получил от администрации Трампа предложение из 15 пунктов. По его словам, прямых переговоров с Вашингтоном пока не было. А спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф допустил, что США готовят наземную операцию в Иране, а информация о переговорах - лишь прикрытие.

Он сообщил, что Иран готов встретить американских солдат решительным отпором, пригрозив новыми ударами партнерам Трампа в регионе.

Моряки и морские пехотинцы США на борту USS Tripoli (LHA 7), прибывшие в зону ответственности Центрального командования США, 27 марта 2026 г.
Моряки и морские пехотинцы США на борту USS Tripoli (LHA 7), прибывшие в зону ответственности Центрального командования США, 27 марта 2026 г.

Эксперты считают, что захват острова Харк - сложный сценарий для внешних сил, так как, помимо ракет и беспилотников, они будут находиться в пределах досягаемости артиллерии с материковой части Ирана.

Тем временем Пакистан, позиционирующий себя как посредника в конфликте, допустил начало прямых контактов США и Ирана в ближайшие дни.

Дополнительные источники • AP, AFP

Трамп грозит оставить Иран без энергетики, если страна не пойдет на сделку