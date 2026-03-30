Видео. Cadbury представила гигантское пасхальное яйцо Mega Mini Egg весом 55 кг

В Cadbury World в Бирмингеме огромное шоколадное яйцо привлекает внимание посетителей накануне Пасхи. Mega Mini Egg весит 55 кг и достигает примерно 70 см в высоту.
Шоколатье потратили два дня на придание ему формы и финальную отделку, вручную нанеся привычную крапчатую «скорлупу». Уникальное изделие сейчас выставлено на обозрение посетителям аттракциона.
Премьера совпала с резким ростом цен на шоколад. По оценкам аналитиков, за последние годы его себестоимость увеличилась примерно на две трети, главным образом из-за подорожания какао, связанного с климатическими проблемами в Западной Африке.
Однако в Cadbury World по-прежнему делают ставку на впечатления. После Пасхи яйцо растопят и используют снова, чтобы избежать лишних отходов.