Вот плавный и естественный перевод: К пасхальным праздникам в Бирмингеме (Великобритания) изготовили яйцо весом 55 кг и высотой 70 см, 26 марта 2026 года.
Видео. Cadbury представила гигантское пасхальное яйцо Mega Mini Egg весом 55 кг

Последние обновления:

55-килограммовое гигантское «мини-яйцо» в Cadbury World поражает пасхальных посетителей, тогда как рост цен на какао резко удорожает шоколад.

В Cadbury World в Бирмингеме огромное шоколадное яйцо привлекает внимание посетителей накануне Пасхи. Mega Mini Egg весит 55 кг и достигает примерно 70 см в высоту.

Шоколатье потратили два дня на придание ему формы и финальную отделку, вручную нанеся привычную крапчатую «скорлупу». Уникальное изделие сейчас выставлено на обозрение посетителям аттракциона.

Премьера совпала с резким ростом цен на шоколад. По оценкам аналитиков, за последние годы его себестоимость увеличилась примерно на две трети, главным образом из-за подорожания какао, связанного с климатическими проблемами в Западной Африке.

Однако в Cadbury World по-прежнему делают ставку на впечатления. После Пасхи яйцо растопят и используют снова, чтобы избежать лишних отходов.

