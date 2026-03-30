Пожар на заводе по производству пестицидов после иранских ударов, 29 марта 2026 года.
No Comment

Видео. Обломки ракеты вызвали пожар на заводе пестицидов на юге Израиля

Последние обновления:

Над израильским заводом поднялся густой черный дым: обломки перехваченной иранской ракеты ударили по резервуару с пестицидами на фоне взаимных ударов Израиля и Ирана.

В воскресенье над промышленным предприятием возле Неот-Ховава на юге Израиля поднялся густой черный дым после того, как обломки перехваченной иранской ракеты упали на объект.

Загорелся резервуар с пестицидами, и в небо повалили плотные клубы дыма. По данным властей, обошлось без пострадавших и без более широкой угрозы, однако близлежащие районы эвакуировали, пока службы экстренного реагирования пытались локализовать пожар.

Через день на нефтеперерабатывающем заводе в Хайфе вспыхнул пожар, что стало вторым подобным инцидентом в этом месяце.

На кадрах было видно пламя и темный дым, поднимавшиеся от резервуара, прежде чем пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Причина возгорания не была установлена.

Все эти происшествия происходят на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном, при этом региональные системы ПВО по всему Персидскому заливу приведены в боевую готовность.

