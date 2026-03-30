Ахмеда аш-Шараа приняли в Берлине несмотря на критику за насилие над христианами Сирии

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю, Берлин, 30 марта 2026 года
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю, Берлин, 30 марта 2026 года Авторское право  (c) Copyright 2026, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Laura Fleischmann
Опубликовано
Правительство Германии сосредоточилось на диалоге с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В то же время различные меньшинства, в том числе христиане, подвергаются в Сирии преследованиям и притеснениям. Тем не менее, правительство надеется, что сирийские беженцы вернутся.

Этот государственный визит, вероятно, станет одним из самых противоречивых в этом году: временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа был приглашен в понедельник на переговоры с правительством Германии. Сначала его принял федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своей резиденции, дворце Бельвю.

С сирийским правителем также встретятся федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС). И это несмотря на то, что критики обвиняют Ахмеда аш-Шараа в серьезных преступлениях против меньшинств в Сирии.

Так, например, в минувшие выходные вооруженные исламисты напали на христианские магазины. В городе Сукайлабия нападавшие также пытались поджечь несколько домов. После падения диктатора Башара Асада в декабре 2024 года число нападений на алевитов, друзов, курдов и христиан в Сирии возросло.

"За 12 месяцев в результате исламистского насилия погибли 27 христиан. Новые нападения, регулярные угрозы и растущее давление с целью принуждения к переходу в ислам создают атмосферу страха", - говорит Маркус Роде, директор международной организации по оказанию помощи христианам Open Doors в Германии.

Сирия - это страна, в которой ситуация для христиан "ухудшилась более значительно, чем в любой другой стране за последний год", - пояснил Роде в интервью Euronews. Правительство Германии должно дать понять Аш-Шараа, что религиозная свобода и положение сирийских христиан в Германии имеют огромное значение".

По данным Open Doors, сегодня в Сирии по-прежнему проживает около 300 000 христиан. В 2011 году, до начала гражданской войны, в стране проживало от 1,5 до 2 миллионов христиан, по данным Общества защиты народов, находящихся под угрозой. Они составляли около 10% населения. Сегодня их всего 1,2%.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) в Федеральном министерстве иностранных дел, Берлин, 30 марта 2026 г.

Левая партия также осуждает нападения: "Нынешние нападения на христиан в Сукайлабии вызывают ужас. Исламисты, связанные с Ахмедом аш-Шараа, намеренно нападают на христиан в провинции Хама, а государственные структуры поддерживают эти нападения или намеренно смотрят сквозь пальцы", - заявила Джансу Оздемир, пресс-секретарь по внешней политике парламентской группы Левой партии в Бундестаге. Она требует четкого осуждения со стороны правительства Германии. "Все остальное было бы равносильно соучастию Германии".

Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус в пятницу отверг критику в адрес визита. Было "очень важно обменяться мнениями с лидерами этого региона. У нас есть там свои интересы", - сказал Корнелиус журналистам.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС) заявил перед заседанием немецко-сирийского делового круглого стола в Федеральном министерстве иностранных дел: "Сирийцы заслуживают шанса. Сирийское правительство намерено улучшить положение людей в стране".

Аш-Шараа присоединился к "Аль-Каиде" в начале 2000-х годов и вместе с ней боролся за исламистскую Сирию. Позже он присоединился к "Фронту ан-Нусра", другой исламистской группировке, которую в итоге возглавил.

Люди выходят на демонстрацию против временного президента Сирии напротив Федерального министерства иностранных дел в Берлине, 30 марта 2026 года

На повестке дня - ситуация в регионе и внутриполитическая ситуация в Сирии, пояснил Корнелиус. Также будет затронута тема сосуществования различных этнических групп. Сирия должна быть восстановлена в условиях стабильности и процветания. В центре внимания будет и вопрос возвращения сирийцев. По данным Mediendienst Integration, в Германии проживает около миллиона человек с сирийскими паспортами.

В понедельник утром многочисленные сирийцы уже вышли на демонстрацию против визита в Берлин. После объявления о встрече курдская община Германии заявила, что Аш-Шараа не обладает демократической легитимностью и является "одним из худших преступников 21 века", сообщил Euronews ее председатель Али Эртан Топрак.

