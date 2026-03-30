Видео. Гран-при на офисных стульях проходит на улицах Японии

Десятки гонщиков вышли на улицы Японии в эти выходные ради Гран-при ISU-1, двухчасовой гонки на выносливость, которая полностью проходит на офисных стульях.

Команды из трёх человек по очереди сменяют друг друга на трассе, стараясь намотать как можно больше кругов до истечения времени. Вдохновлённые легендарной гонкой в Ле-Мане, но куда менее серьёзные, эти соревнования объединяют скорость, чувство равновесия и немало смеха.

Основанная в 2010 году серия ISU-1 теперь разъезжает по всей Японии, собирая толпы зрителей, которые болеют за команды, входящие в повороты на обычных магазинных стульях без каких-либо доработок.

Победители увозят домой не кубок, а 90 килограммов риса — приз, который как нельзя лучше соответствует духу этой гонки.