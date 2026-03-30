Испания закрывает свое воздушное пространство для всех американских самолетов, участвующих в войне в Иране.

Министр обороны Маргарита Роблес посещает фрегат F-102 "Альмиранте Хуан де Борбон", командный корабль Постоянной морской группы НАТО, в Дублине.
Министр обороны Маргарита Роблес посещает фрегат F-102 "Альмиранте Хуан де Борбон", командный корабль Постоянной морской группы НАТО, в Дублине.
Авторское право  Rubén Somonte / Prensa del Ministerio de Defensa
By Javier Iniguez De Onzono
Опубликовано
Эта мера распространяет ограничения на базы Рота и Морон в Андалусии на любой военный контингент, развернутый для участия в иранской войне, которая уже охватила весь Ближний Восток и регион Персидского залива.

Правительство Испании не допустит использования воздушного пространства страны американскими военными самолетами, связанными с иранским конфликтом или направляющимися в этот район, расширив тем самым свое предыдущее решение об ограничении использования баз в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) в этих целях.

Это подтвердил Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел, в понедельник утром в эфире телеканала "Rac 1" после сообщений, опубликованных газетой "El País". "Цель состоит в том, чтобы не делать ничего, что могло бы привести к эскалации войны. Просто то, что мы сделали, - это не позволили использовать его в этом конфликте", - заявил он.

Министр-социалист заверил, что существует "поток информации" с Вашингтоном относительно этого конфликта. Считая его "односторонней войной, нарушающей международное право", министр уточнил, что отношения с Соединенными Штатами остаются нормальными: "Нет никаких признаков разрыва дипломатических отношений. У нас абсолютно нормальные отношения с послом США".

Маргарита Роблес, его коллега по обороне, также подтвердила намерения правительства Санчеса, отметив, что о вето уже было сообщено в частном порядке.

"Это было совершенно ясно вооруженным силам США с самого начала. Поэтому ни базы не санкционированы, ни, разумеется, использование испанского воздушного пространства для каких-либо действий, связанных с войной в Иране, - заявил он журналистам в понедельник. - Думаю, всем известна позиция Испании. Она предельно ясна", - сказал министр, назвав войну "незаконной и несправедливой".

Санчес, который, наряду с премьер-министром Канады Марком Карни, занимает позицию наиболее критического голоса на Западе в отношении политики Дональда Трампа, стал первым европейским деятелем, поставившим под сомнение законность американо-израильских атак на иранскую территорию. Это привело к взлету цен на энергоносители по всему миру после паралича морской торговли нефтью через Ормузский пролив.

Этот военный конфликт привел к отставкам в высшем руководстве американской разведки, потере популярности президента-республиканца даже среди рядовых членов его партии и закреплению военной операции, которая, как уверял сам Трамп, продлится "от двух до трех недель", но которая уже затянулась на месяц после взрывов по всей стране, приведших к смещению голов некоторых лидеров персидской теократии и убийству мирных жителей в Иране и Ливане.

