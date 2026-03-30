Видео. Топливный дефицит вызывает большие очереди в столице Мьянмы

В столице Мьянмы автомобилисты часами ждут на автозаправках, поскольку военная хунта на фоне усиливающегося дефицита топлива вводит жесткие квоты на его продажу.
Согласно новым ограничениям, мотоциклам разрешено получать лишь восемь литров топлива в неделю, а владельцы частных автомобилей могут покупать от 35 до 45 литров в зависимости от объема двигателя. Из-за этих мер жителям приходится часами стоять в очередях, что нарушает их повседневный распорядок.
Очереди из автомобилей и мотоциклов тянутся вдоль дорог перед заправками по всему Нейпьидо, наглядно демонстрируя растущее недовольство граждан, пытающихся сохранить привычный уклад жизни в условиях топливного дефицита.