Во вторник в Янгоне (Мьянма) у автозаправочной станции выстроилась очередь из автомобилей, ожидающих заправки.
No Comment

Видео. Топливный дефицит вызывает большие очереди в столице Мьянмы

Последние обновления:

В столице Мьянмы автомобилисты часами ждут на автозаправках, поскольку военная хунта на фоне усиливающегося дефицита топлива вводит жесткие квоты на его продажу.

Согласно новым ограничениям, мотоциклам разрешено получать лишь восемь литров топлива в неделю, а владельцы частных автомобилей могут покупать от 35 до 45 литров в зависимости от объема двигателя. Из-за этих мер жителям приходится часами стоять в очередях, что нарушает их повседневный распорядок.

Очереди из автомобилей и мотоциклов тянутся вдоль дорог перед заправками по всему Нейпьидо, наглядно демонстрируя растущее недовольство граждан, пытающихся сохранить привычный уклад жизни в условиях топливного дефицита.

