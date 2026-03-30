Акция замедленного движения в знак протеста против роста цен на топливо, Париж, Франция, 30 марта 2026 года.
No Comment

Видео. Затор на парижской кольцевой: перевозчики требуют от правительства топливных субсидий

Последние обновления:

Перевозчики из ассоциации OTRE устраивают «итальянскую забастовку» на парижской кольцевой, требуя большей господдержки на фоне роста цен на топливо, съедающего их прибыль.

На кольцевой автодороге вокруг Парижа проходит замедленная акция протеста, организованная Организацией европейских автодорожных перевозчиков (OTRE); грузоперевозчики требуют поддержки на фоне роста цен на топливо.

Эта акция — замедленное движение колонн, а не полная блокада, и она призвана надавить на правительство, добиваясь прямой помощи и более понятных мер поддержки по топливу.

Конфликт обострился после того, как переговоры с министрами зашли в тупик. В OTRE заявляют, что действующие меры явно недостаточны для компаний, занимающихся автогрузоперевозками и работающих с все более сжатыми маржами.

В ближайшие дни ожидаются новые демонстрации, в том числе за пределами Парижа, поскольку перевозчики предупреждают: рост издержек съедает их прибыль.

Избранное

Больше от No Comment

Последние видео

Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
