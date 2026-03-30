Видео. Затор на парижской кольцевой: перевозчики требуют от правительства топливных субсидий

На кольцевой автодороге вокруг Парижа проходит замедленная акция протеста, организованная Организацией европейских автодорожных перевозчиков (OTRE); грузоперевозчики требуют поддержки на фоне роста цен на топливо.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Эта акция — замедленное движение колонн, а не полная блокада, и она призвана надавить на правительство, добиваясь прямой помощи и более понятных мер поддержки по топливу.

Конфликт обострился после того, как переговоры с министрами зашли в тупик. В OTRE заявляют, что действующие меры явно недостаточны для компаний, занимающихся автогрузоперевозками и работающих с все более сжатыми маржами.

В ближайшие дни ожидаются новые демонстрации, в том числе за пределами Парижа, поскольку перевозчики предупреждают: рост издержек съедает их прибыль.