Трамп говорит, что сделка с Ираном может быть скоро достигнута - Тегеран предупреждает о недопустимости наземного вторжения

Дым валит из промышленной зоны на юге Израиля после того, как она была поражена иранской ракетой в воскресенье, 29 марта 2026 года. Авторское право  AP Photo/Maya Levin
By Emma De Ruiter
Опубликовано Последние обновления
Иран нанес удары по территориям Кувейта и Саудовской Аравии после атаки на иранские энергетические объекты, которая привела к обесточиванию ряда районов Тегерана и его пригородов. Тем временем Трамп утверждает, что война привела к смене режима и сделка с Тегераном скоро может быть достигнута

Ночью по Ирану продолжали наноситься удары, а ответные атаки были направлены по Кувейту и Саудовской Аравии, несмотря на то что президент США Дональд Трамп повторял заявления о том, что сделка по прекращению войны может быть достигнута "в ближайшее время".

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Трамп, ссылаясь на количество иранских лидеров, убитых в ходе продолжающейся уже месяц американо‑израильской войны против Ирана, заявил, что смена режима уже произошла, а новое руководство «гораздо более разумно».

"У нас произошла смена режима, — сказал он журналистам на борту самолёта Air Force One. - Мы имеем дело с другими людьми, чем те, с кем мы имели дело раньше. Это совершенно другая группа людей. Так что я бы считал это сменой режима".

На борту Air Force One Трампа спросили, ответил ли Иран на предложенный США план прекращения огня из 15 пунктов. Он подтвердил, что ответ был получен, добавив: "Они согласились по большинству нам пунктов. Почему бы и нет?"

Пакистан стремится использовать свои связи с Тегераном и странами Персидского залива, а также зарождающееся взаимопонимание с Трампом, чтобы стать посредником в мирных переговорах.

"Пакистан очень рад, что и Иран, и США выразили уверенность в том, что Пакистан будет способствовать переговорам", — заявил министр иностранных дел Исхак Дар.

Однако спикер иранского парламента обвинил Вашингтон в использовании дипломатии как дымовой завесы.

"Враг публично посылает сообщения о переговорах и диалоге, а втайне планирует наземную атаку, — сказал спикер Мохаммад Багер Галибаф в заявлении, переданном официальным агентством IRNA. — Наши люди ждут прибытия американских солдат на земле, чтобы поджечь их и наказать своих региональных союзников раз и навсегда", — добавил он.

Американские моряки и морские пехотинцы на борту корабля USS Tripoli (LHA 7) прибывают в зону ответственности Центрального командования США, 27 марта 2026 года. U.S. Central Command via AP

Несмотря на дипломатические увертки, Соединённые Штаты продолжают направлять в регион всё больше военных сил и средств.

В пятницу на Ближний Восток прибыл десантно‑штурмовой корабль USS Tripoli, на борту которого находятся около 3500 морских пехотинцев и моряков.

По данным The Washington Post, Пентагон готовит планы на несколько недель наземных операций, которые могут включать рейды на объекты вблизи Ормузского пролива, хотя Трамп пока не одобрил развертывание.

Отключения электроэнергии в Тегеране и прилегающих районах

Иран нанес удары по Кувейту и Саудовской Аравии после того, как иранские энергетические объекты подверглись нападению, в результате чего в некоторых районах Тегерана и его окрестностей произошло отключение электричества.

Министерство энергетики Ирана сообщило об отключении электричества в столице, её пригородах и соседней провинции Альборз в воскресенье "после атак на объекты электроэнергетики".

По данным государственного телевидения, "электричество было отключено в этих районах, и в настоящее время предпринимаются усилия для решения этой проблемы".

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал нанести удар по иранским электростанциям, если Тегеран не заключит мирное соглашение, и неоднократно продлевал срок, отведённый для этого.

В результате ответного удара Ирана по электростанции и опреснителю воды в Кувейте погиб один индийский рабочий, а здание было повреждено, сообщило в понедельник министерство электроэнергетики страны Персидского залива.

Тем временем министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что его силы обнаружили и перехватили пять баллистических ракет.

Министерство энергетики Ирана повторно подтвердило отключения в воскресенье в столице, её окрестностях и провинции Альборз "в результате нападения на объекты электроэнергетики".

Снаряд, похоже, с белым фосфором, выпущенный израильской артиллерией, взрывается над дорогой, ведущей в деревню Чамаа, как видно из города Тир, южный Ливан, 27 марта 2026 года. AP Photo/Hussein Malla

Израиль расширит вторжение в южный Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он приказал военным "ещё больше расширить существующую зону безопасности", поскольку страна продолжает наземное вторжение в северный Ливан.

"Это сделано для того, чтобы окончательно нейтрализовать угрозу вторжения (боевиков “Хезболлf[”) и держать противотанковые ракеты подальше от границы", — сказал он, добавив: "Иран уже не тот Иран, “Хезболлах” уже не та “Хезболлах”, а ХАМАС уже не тот ХАМАС".

"Это больше не террористические армии, угрожающие нашему существованию, — это поверженные враги, борющиеся за своё выживание. Мы полны решимости, мы сражаемся и, с Божьей помощью, побеждаем", — заявил Нетаньяху.

Число погибших продолжает расти

В воскресенье министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с начала последней войны с "Хезболлах" 2 марта в результате израильских ударов погибли 1238 человек.

В это число входят 124 ребёнка, а более 3500 человек получили ранения, говорится в заявлении министерства. Только за субботу и воскресенье погибли 49 человек, в том числе 10 спасателей и три журналиста.

Силы ООН в Ливане (UNIFIL) заявили, что один из их миротворцев был убит в результате попадания снаряда в одну из их позиций в конце воскресенья.

"Один миротворец трагически погиб вчера вечером, когда снаряд разорвался на позиции ВСООНЛ в районе Адчит аль‑Кусейр, — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник. — Ещё один был тяжело ранен".

В заявлении ВСООНЛ отмечается, что происхождение снаряда пока неизвестно, однако начато расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

В последние дни правительство Ирана не публиковало обновленных данных о количестве жертв, но 28 марта базирующееся в США Информационное агентство активистов по правам человека (HRANA) сообщило, что погибли по меньшей мере 3461 человек, в том числе 1551 мирный житель, среди которых по меньшей мере 236 детей.

Израильские службы спасения и власти утверждают, что с начала войны в результате атак погибли 19 мирных жителей с израильской стороны, в то время как власти стран Персидского залива и Центральное командование США (CENTCOM) сообщили о 38 погибших, включая 19 мирных жителей.

ЦЕНТКОМ подтвердил гибель шести американских военнослужащих в Кувейте и одного - в Саудовской Аравии.

Дополнительные источники • AFP

Также по теме

Католического кардинала не пустили на мессу в Иерусалиме. Рим заявил протест

Эксклюзив: Израиль пресекает насилие со стороны поселенцев на Западном берегу

США посылают публичные сигналы о диалоге, но тайно планируют наземную атаку на Иран - спикер иранского парламента