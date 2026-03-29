Католического кардинала не пустили на мессу в Иерусалиме. Рим заявил протест

Италия выразила протест против действий израильской полиции, не разрешившей католическому кардиналу и монаху провести богослужение в честь Вербного воскресенья в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который называют "городом трёх религий". В итальянский МИД был вызван посол Израиля.

В Риме заявили, что речь идет о нарушении принципов свободы вероисповедания.

Правоохранители не пропустили в храм латинского патриарха Иерусалима кардинала Пиццабаллу и хранителя Святой земли Франческо Иельпо.

Как сообщают итальянские СМИ, полицейские сообщили католическим иерархам, что все святыни в Иерусалиме закрыты для верующих с начала операции США и Израиля против Ирана из-за частых обстрелов израильской территории.

Латинский патриархат заявил, что отказ впустить высокопоставленных религиозных деятелей в храм в важный для христиан день представляет собой "необоснованную и несоразмерную меру", болезненную для верующих. Ранее это ведомство объявило об отмене традиционной процессии Вербного воскресенья, однако там считают, что запрет не включал недопуск Пицабаллы в храм и что подобных инцидентов не было "на протяжении столетий".

Решение не пускать католических иерархов на мессу осудили в нескольких странах, в частности, во Франции и Польше.

В Вербное воскресенье Папа Римский выступил с резким заявлением в адрес лидеров, ведущих войны, отметив, что Бог отвергает их молитвы.