Видео. Artemis II готовится к старту: первый полёт к Луне за 53 года

Командир Artemis II Рид Вайзман прибыл вместе с тремя членами экипажа из Хьюстона, что стало важным шагом на пути к предстоящей миссии.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Прибытие команды ещё на шаг приблизило старт, пока подготовка продолжается. Artemis II станет первой за десятилетия пилотируемой миссией NASA по облёту Луны.

В отличие от «Аполлона‑8», экипаж не будет выходить на орбиту Луны, а проследует по траектории «туда и обратно» вокруг Луны, после чего вернётся на Землю.

Десятидневная миссия завершится приводнением в Тихом океане и станет частью более масштабных усилий по дальнейшему освоению космоса человеком.