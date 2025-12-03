Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Выжившие проходят мимо бревен, унесенных внезапным паводком, в Батанг-Тору, Северная Суматра, Индонезия.
No Comment

Видео. Число жертв наводнения в Индонезии достигло 702, поисковые работы активизировались

Последние обновления:

На Суматре в результате наводнений и оползней в Индонезии погибли как минимум 702 человека, сотни числятся пропавшими; ситуацию усугубляет непогода из-за тропического циклона.

Число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в трех провинциях на индонезийском острове Суматра выросло до 702, при этом 499 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Поисково-спасательные службы продолжают работать в полную силу, а тяжелая техника расчищает завалы и поврежденную инфраструктуру.

Нехватка топлива привела к длинным очередям на автозаправках, что вынудило полицию вмешаться, чтобы держать открытыми ключевые маршруты для колонн с гуманитарной помощью.

Метеорологи участили обновления прогнозов, поскольку суровые погодные условия сохраняются во всем регионе.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА