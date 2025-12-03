Видео. Число жертв наводнения в Индонезии достигло 702, поисковые работы активизировались

Число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней в трех провинциях на индонезийском острове Суматра выросло до 702, при этом 499 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Поисково-спасательные службы продолжают работать в полную силу, а тяжелая техника расчищает завалы и поврежденную инфраструктуру.

Нехватка топлива привела к длинным очередям на автозаправках, что вынудило полицию вмешаться, чтобы держать открытыми ключевые маршруты для колонн с гуманитарной помощью.

Метеорологи участили обновления прогнозов, поскольку суровые погодные условия сохраняются во всем регионе.