«Зимнее яйцо» Фаберже экспонируется в залах лондонского аукционного дома Christie's.
No Comment

Видео. «Зимнее яйцо» Фаберже продано за рекордные 22,9 млн фунтов на аукционе в Лондоне

Последние обновления:

«Зимнее яйцо» Фаберже из хрусталя и бриллиантов, одно из семи императорских яиц в частных руках, продано за £22,9 млн (€27,5 млн), поставив мировой рекорд для Фаберже.

«Зимнее яйцо» Фаберже 1913 года, созданное для российской императорской семьи, ушло с молотка на аукционе в Лондоне за рекордные 22,9 млн фунтов стерлингов (27,5 млн евро).

Вырезанное из горного хрусталя и украшенное платиновыми снежинками и 4 500 бриллиантами, яйцо относится к числу немногих, которые до сих пор находятся в частной собственности.

Заказанное царем Николаем II в качестве пасхального подарка своей матери, оно после распродажи в 1920-е годы неоднократно вновь появлялось на рынке.

Поскольку до наших дней дошли лишь 43 императорских яйца, «Зимнее яйцо» остается одним из наиболее значимых произведений в наследии Фаберже.

