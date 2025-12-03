Видео. «Зимнее яйцо» Фаберже продано за рекордные 22,9 млн фунтов на аукционе в Лондоне

«Зимнее яйцо» Фаберже 1913 года, созданное для российской императорской семьи, ушло с молотка на аукционе в Лондоне за рекордные 22,9 млн фунтов стерлингов (27,5 млн евро).
Вырезанное из горного хрусталя и украшенное платиновыми снежинками и 4 500 бриллиантами, яйцо относится к числу немногих, которые до сих пор находятся в частной собственности.
Заказанное царем Николаем II в качестве пасхального подарка своей матери, оно после распродажи в 1920-е годы неоднократно вновь появлялось на рынке.
Поскольку до наших дней дошли лишь 43 императорских яйца, «Зимнее яйцо» остается одним из наиболее значимых произведений в наследии Фаберже.