Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Президент Франции Эммануэль Макрон проходит мимо мемориальной таблички с выгравированными именами жертв у концертного зала «Батаклан».
No Comment

Видео. 10-летие терактов в Париже: Макрон почтил память погибших

Последние обновления:

Президент Франции Эмманюэль Макрон почтил десятую годовщину терактов в Париже 2015 года, посетив места атак вместе с семьями жертв.

В четверг президент Эмманюэль Макрон возложил венок у стадиона «Стад де Франс», отметив десятилетие со дня парижских терактов 2015 года, в результате которых погибли 132 человека.

Он был там вместе с родственниками жертв, среди которых была Софи Диас, произнесшая эмоциональную речь в память о своем отце, первом погибшем в ту ночь.

Затем Макрон посетил все места нападений в Париже: от кафе в 10-м и 11-м округах, ставших мишенью террористов, до концертного зала «Батаклан», где погибли 90 человек.

В программу сегодняшних памятных мероприятий входят новый мемориальный сад и общенациональные минуты молчания.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА