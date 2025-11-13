Видео. 10-летие терактов в Париже: Макрон почтил память погибших

В четверг президент Эмманюэль Макрон возложил венок у стадиона «Стад де Франс», отметив десятилетие со дня парижских терактов 2015 года, в результате которых погибли 132 человека.
Он был там вместе с родственниками жертв, среди которых была Софи Диас, произнесшая эмоциональную речь в память о своем отце, первом погибшем в ту ночь.
Затем Макрон посетил все места нападений в Париже: от кафе в 10-м и 11-м округах, ставших мишенью террористов, до концертного зала «Батаклан», где погибли 90 человек.
В программу сегодняшних памятных мероприятий входят новый мемориальный сад и общенациональные минуты молчания.