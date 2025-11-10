Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
красный перец из Эспелета
No Comment

Видео. Фестиваль эспелетского красного перца: еда, музыка и тысячи посетителей

Последние обновления:

В конце октября в Эспелете (Страна Басков) празднуют сбор красного перца: фестиваль с музыкой, ярмарками и общими трапезами собирает до 20 000 человек.

Каждый год в конце октября деревня Эспелет в Стране Басков отмечает праздник красного перца, когда сезон сбора урожая подходит к концу.

Улицы наполняются музыкой, ярмарками и общими застольями. Фермеры развешивают длинные гирлянды перцев сушиться на белых фасадах домов. Для этих мест это привычная картина.

В программу праздника входит большая гастрономическая и ремесленная ярмарка с региональными продуктами.

Баскские музыканты и танцевальные коллективы выступают на центральной площади, а в субботний вечер многие жители присоединяются к общему ужину.

В воскресенье после мессы проходят благословение перцев и парад в традиционных костюмах.

Местные рестораны готовят для посетителей блюда с перцем. Мероприятие привлекает до 20 000 человек.

