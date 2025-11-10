Видео. Фестиваль эспелетского красного перца: еда, музыка и тысячи посетителей

Каждый год в конце октября деревня Эспелет в Стране Басков отмечает праздник красного перца, когда сезон сбора урожая подходит к концу.

Улицы наполняются музыкой, ярмарками и общими застольями. Фермеры развешивают длинные гирлянды перцев сушиться на белых фасадах домов. Для этих мест это привычная картина.

В программу праздника входит большая гастрономическая и ремесленная ярмарка с региональными продуктами.

Баскские музыканты и танцевальные коллективы выступают на центральной площади, а в субботний вечер многие жители присоединяются к общему ужину.

В воскресенье после мессы проходят благословение перцев и парад в традиционных костюмах.

Местные рестораны готовят для посетителей блюда с перцем. Мероприятие привлекает до 20 000 человек.