Наталия Пушкинова из Чехии принимает поздравления от других участниц после победы на конкурсе «Мисс Земля».
No Comment

Видео. Чешскую студентку признали самой красивой на Земле

Последние обновления:

21-летняя студентка маркетинга и PR из Чешской Республики стала обладательницей титула "Мисс Земля 2025" на конкурсе в Маниле.

Международный конкурс красоты "Мисс Земля" в Маниле выиграла чешская студентка Натали Пушкинова. Титул "Вице-Мисс Земля" достался участнице из Украины Марии Желясковой. Стали известны и победители в других номинациях конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив:

  • "Мисс Земля – Воздух 2025" - Сольдис Вала Иварсдоттир (Исландия)
  • "Мисс Земля – Вода 2025" - Ми Ань Чинь (Вьетнам)
  • "Мисс Земля – Огонь 2025" - Вари Нгамкхам (Таиланд)

Победа представительницы Европы в этом состязании - редкое событие, а участница из славянской страны не удостаивалась титула с 2012 года.

