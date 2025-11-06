Видео. Чешскую студентку признали самой красивой на Земле

Международный конкурс красоты "Мисс Земля" в Маниле выиграла чешская студентка Натали Пушкинова. Титул "Вице-Мисс Земля" достался участнице из Украины Марии Желясковой. Стали известны и победители в других номинациях конкурса, направленного на поддержку экологических инициатив:

"Мисс Земля – Воздух 2025" - Сольдис Вала Иварсдоттир (Исландия)

"Мисс Земля – Вода 2025" - Ми Ань Чинь (Вьетнам)

"Мисс Земля – Огонь 2025" - Вари Нгамкхам (Таиланд)

Победа представительницы Европы в этом состязании - редкое событие, а участница из славянской страны не удостаивалась титула с 2012 года.