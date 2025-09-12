Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Президент Бразилии Жаир Болсонару машет сторонникам
No Comment

Видео. Демонстранты в Бразилиа поддержали обвинительный приговор суда экс-президенту Болсонару

Последние обновления:

В Бразилиа противники экс-президента страны Жаира Болсонару провели в четверг вечером акцию в поддержку решения Верховного суда, согласно которому бывший лидер был приговорен к более чем 27 годам тюрьмы за попытку государственного переворота.

На улицах Бразилиа в четверг вечером водители давили на клаксоны своих автомобилей, а многочисленные группы людей у баров скандировали: "Жаиру пора уходить!"

Местные журналисты и общественные деятели назвали решение суда историческим моментом для бразильской демократии.

Четверо из пяти судей Верховного суда признали Болсонару виновным по всем пяти пунктам, включая попытку государственного переворота после проигрыша на выборах 2022 года, участие в преступной организации и попытку насильственного свержения демократического правопорядка.

Он стал первым бывшим президентом Бразилии, осужденным по этому обвинению.

Болсонару вину отрицает и еще может обжаловать решение суда.

Несколько его соратников также получили длительные тюремные сроки, включая бывшего министра обороны Уолтера Брага Нетту, осужденного на 26 лет, и адмирала Альмира Гарнье, который получил 24 года тюрьмы.

