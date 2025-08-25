Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Шторм и сильный ливень нанесли разрушения городу на Адриатическом побережье
No Comment

Видео. Мощный шторм обрушился на итальянское побережье Адриатики

Последние обновления:

Мощный шторм обрушился на северное побережье Адриатического моря в Италии, затронув несколько провинций. В Римини выпало до 80 мм осадков, ветер достигал 120 км/ч. Повреждены дороги, нарушено транспортное сообщение. Особенно пострадала Милано-Мариттима.

Мощный шторм обрушился на северное побережье Адриатического моря в Италии в минувшие выходные, нанеся серьёзный ущерб туристическим курортам и жилым районам.

Стихийное бедствие сначала затронуло провинции Равенна и Феррара, а затем, в ночь на воскресенье, продолжило движение на юг вдоль побережья, охватив Милано-Мариттиму, Чезену, Беллария-Иджеа-Марина, Римини, Риччоне и Каттолику.

В Римини за короткое время выпало почти 80 миллиметров осадков. Порывы ветра, достигающие скорости 120 километров в час, вырывали деревья с корнем и срывали конструкции. Особенно пострадала Милано-Мариттима, где поваленные сосны перекрыли дороги и вызвали транспортные заторы, в которых застряли десятки автомобилей.

В Червии оказались затоплены центральные улицы. Во всём регионе нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА