Видео. Мощный шторм обрушился на итальянское побережье Адриатики

Мощный шторм обрушился на северное побережье Адриатического моря в Италии в минувшие выходные, нанеся серьёзный ущерб туристическим курортам и жилым районам.

Стихийное бедствие сначала затронуло провинции Равенна и Феррара, а затем, в ночь на воскресенье, продолжило движение на юг вдоль побережья, охватив Милано-Мариттиму, Чезену, Беллария-Иджеа-Марина, Римини, Риччоне и Каттолику.

В Римини за короткое время выпало почти 80 миллиметров осадков. Порывы ветра, достигающие скорости 120 километров в час, вырывали деревья с корнем и срывали конструкции. Особенно пострадала Милано-Мариттима, где поваленные сосны перекрыли дороги и вызвали транспортные заторы, в которых застряли десятки автомобилей.

В Червии оказались затоплены центральные улицы. Во всём регионе нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.