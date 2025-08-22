Видео. Год радости: Лени и Лотти отпраздновали свой первый день рождения

В пятницу в Берлинском зоопарке близнецы-панды Лени и Лотти отпраздновали свой первый день рождения. Смотрители угощали их свежим бамбуком и замороженными лакомствами. Игривые сестры лазали по большой красной деревянной цифре «один», установленной в их вольере в честь праздника, и пробовали угощения.

Управляющий зоопарком Норберт Захмель рассказал, что посетителям было очень весело наблюдать, как маленькие панды играют с «морожеными бомбочками».

При рождении каждая из сестер весила менее 200 граммов, сейчас их вес составляет около 21 килограмма. Захмель охарактеризовал Лени как более спокойную и нежную, а Лотти — как смелую и авантюрную. Он также похвалил их мать, Мэн Мэн, за терпение и заботу о детёнышах.