Один из гигантских панд-близнецов, Лени или Лотти, играет в Саду панд во время празднования своего первого дня рождения в зоопарке в Берлине, Германия, в пятницу, 22 августа 2025 года.
No Comment

Видео. Год радости: Лени и Лотти отпраздновали свой первый день рождения

Последние обновления:

В пятницу в Берлинском зоопарке панды-близнецы Лени и Лотти отпраздновали свой первый день рождения. В честь праздника сотрудники подготовили для них свежий бамбук, замороженные лакомства и большую красную деревянную цифру «один», установленную в вольере

В пятницу в Берлинском зоопарке близнецы-панды Лени и Лотти отпраздновали свой первый день рождения. Смотрители угощали их свежим бамбуком и замороженными лакомствами. Игривые сестры лазали по большой красной деревянной цифре «один», установленной в их вольере в честь праздника, и пробовали угощения.

Управляющий зоопарком Норберт Захмель рассказал, что посетителям было очень весело наблюдать, как маленькие панды играют с «морожеными бомбочками».

При рождении каждая из сестер весила менее 200 граммов, сейчас их вес составляет около 21 килограмма. Захмель охарактеризовал Лени как более спокойную и нежную, а Лотти — как смелую и авантюрную. Он также похвалил их мать, Мэн Мэн, за терпение и заботу о детёнышах.

Избранное

