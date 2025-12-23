На Тенерифе обезврежена секта, вымогавшая деньги у своих адептов

Национальная полиция разоблачила и ликвидировала на Тенерифе секту, которая использовала ритуалы сантерии для установления абсолютного психологического контроля над своими последователями, манипулируя ими посредством обмана и угроз.

В ходе операции были арестованы пять человек: четверо на Тенерифе и один в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Согласно заявлению Национальной полиции, злоумышленники возглавляли группу, которая предлагала эзотерические ритуалы в обмен на крупные суммы денег, обещая личные выгоды, духовную защиту или якобы излечение от болезней. Жертвами сектантов стали уязвимые люди, подвергавшиеся интенсивному психологическому контролю.

Во время церемоний члены секты совершали жертвоприношения животных и употребляли вещества, опасные для здоровья. В частности, речь идет о дурмане, кокаине и другие галлюциногенах.

По данным полиции, степень манипуляций, осуществляемых лидером секты, была настолько высока, что нескольким бывшим членам после ухода из группы потребовалось психиатрическое лечение. Задержанные были доставлены в прокуратура в минувший четверг. Судья постановил оставить лидера под стражей до суда, а остальные задержанные были освобождены с соблюдением мер предосторожности.

Национальная полиция предупреждает об опасности, исходящей от организаций, которые действуют под видом духовных практик для совершения преступлений и получения финансовой выгоды. Правоохранительные органы напоминают общественности, что адрес электронной почты sectasdestructivas@policia.es остается доступным для любого гражданина, желающего анонимно и конфиденциально сообщить о подобных практиках.