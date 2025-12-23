Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

На Тенерифе обезврежена секта, вымогавшая деньги у своих адептов

Некоторые из изъятых предметов.
Некоторые из изъятых предметов. Авторское право  Policía Nacional
Авторское право Policía Nacional
By Christina Thykjaer
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Наркотики, жертвоприношения, психологический контроль: на Тенерифе ликвидировали секту, которая вымогала деньги у своих последователей. Руководители секты задержаны.

Национальная полиция разоблачила и ликвидировала на Тенерифе секту, которая использовала ритуалы сантерии для установления абсолютного психологического контроля над своими последователями, манипулируя ими посредством обмана и угроз.

В ходе операции были арестованы пять человек: четверо на Тенерифе и один в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Согласно заявлению Национальной полиции, злоумышленники возглавляли группу, которая предлагала эзотерические ритуалы в обмен на крупные суммы денег, обещая личные выгоды, духовную защиту или якобы излечение от болезней. Жертвами сектантов стали уязвимые люди, подвергавшиеся интенсивному психологическому контролю.

Во время церемоний члены секты совершали жертвоприношения животных и употребляли вещества, опасные для здоровья. В частности, речь идет о дурмане, кокаине и другие галлюциногенах.

По данным полиции, степень манипуляций, осуществляемых лидером секты, была настолько высока, что нескольким бывшим членам после ухода из группы потребовалось психиатрическое лечение. Задержанные были доставлены в прокуратура в минувший четверг. Судья постановил оставить лидера под стражей до суда, а остальные задержанные были освобождены с соблюдением мер предосторожности.

Национальная полиция предупреждает об опасности, исходящей от организаций, которые действуют под видом духовных практик для совершения преступлений и получения финансовой выгоды. Правоохранительные органы напоминают общественности, что адрес электронной почты sectasdestructivas@policia.es остается доступным для любого гражданина, желающего анонимно и конфиденциально сообщить о подобных практиках.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Русские протестанты: как долго духоборы смогут продержаться в Грузии?

Испанская рождественская лотерея: приз попал в деревни, пострадавшие от пожаров

Номер 79 432 выиграл 4 млн евро в рождественской лотерее Испании