Видео. Масляный бюст молочной принцессы

20-летняя Мэлори Торсон стойко терпит холод: её только что избрали Молочной принцессой Миннесоты, и теперь необходимо вырезать её бюст из масла, а это нужно делать в холодном помещении, иначе масло растает.

«Молочных принцесс» в Миннесоте выбирают уже более 70 лет. Мама Мэлори входила в число финалисток этого конкурса в 1996 году, и её скульптуру, по словам новой принцессы, вырезали тем же самым ножом (бюст положен всем финалисткам, не только принцессе: потом каждая заберёт свой масляный портрет домой).

Молочная принцесса в течение года будет послом доброй воли, представляя 1800 фермерских семей штата и помогая рекламировать продукцию сельского хозяйства.