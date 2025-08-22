Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Скульптор Джерри Кулзер вырезает изображение Малори Торсон из блока масла на ярмарке штата Миннесота, четверг, 21 августа 2025 года, в Фалкон-Хайтс, штат Миннесота
No Comment

Видео. Масляный бюст молочной принцессы

Последние обновления:

Мэлори Торсон мужественно перенесла холодную будку, пока скульптор Джерри Кулзер вырезал её портрет из 41-килограммового блока масла, продолжая 60-летнюю традицию на Миннесотской ярмарке.

20-летняя Мэлори Торсон стойко терпит холод: её только что избрали Молочной принцессой Миннесоты, и теперь необходимо вырезать её бюст из масла, а это нужно делать в холодном помещении, иначе масло растает.

«Молочных принцесс» в Миннесоте выбирают уже более 70 лет. Мама Мэлори входила в число финалисток этого конкурса в 1996 году, и её скульптуру, по словам новой принцессы, вырезали тем же самым ножом (бюст положен всем финалисткам, не только принцессе: потом каждая заберёт свой масляный портрет домой).

Молочная принцесса в течение года будет послом доброй воли, представляя 1800 фермерских семей штата и помогая рекламировать продукцию сельского хозяйства.

Избранное

