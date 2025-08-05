Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пожарные работают во время пожара в районе Фуэнте-де-Фаро-де-Брантуас в Понтесесо, на северо-западе Испании, в воскресенье, 3 августа 2025 года.
No Comment

Видео. Пожары на северо-западе Испании уничтожают сотни гектаров леса

Последние обновления:

Пожарные и жители города Пуэнтесесо в провинции Ла-Корунья, Галисия, борются с несколькими лесными пожарами, которые с субботы уничтожили по крайней мере 500 гектаров леса.

Первый пожар начался в Балларесе, в приходе Коспиндо, за которым последовали еще четыре в Брантуасе, А Гранье, Коресе и Неменьо.

Два из пяти пожаров, в Коспиндо и Коресе, были стабилизированы к вечеру воскресенья, в то время как остальные оставались активными.

Жители были эвакуированы из Баллареса и О Осмо в субботу, когда пламя приблизилось к домам и пляжам.

Чиновники подозревают, что новые пожары были намеренно устроены, так как они начались отдельно от первоначального пожара, который был связан с обрушенной линией электропередачи.

Сотни сотрудников экстренных служб, поддерживаемые самолетами и вертолетами, были задействованы в тушении огня.

