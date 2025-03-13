Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Женщина стоит перед полицией во время протеста против мер жесткой экономии, введенных правительством Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, Аргентине, 12 марта 2025 года.
No Comment

Видео. Протесты против экономических реформ Милея переросли в стычки с полицией

Последние обновления:

В столице Аргентины Буэнос-Айресе в среду произошли столкновения между демонстрантами, протестующими против экономической политики президента страны, и полицией. Более 50 человек пострадали, около 150 задержаны.

В Буэнос-Айресе произошли столкновения между полицией и протестующими против экономической политики президента Аргентины Хавьера Милея.

Полиция применила против протестующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Демонстранты забрасывали полицейских камнями, подожгли полицейский автомобиль и несколько мусорных баков.

В акциях протеста против действий властей, организуемых профсоюзами, принимают участие в основном пенсионеры. В этот раз к ним присоединились футбольные болельщики.

Пакет реформ, предложенный президентом Милеем для восстановления аргентинской экономики, включает объявление чрезвычайного экономического положения и сокращение государственных расходов, в частности пенсий.

