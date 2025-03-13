Видео. Протесты против экономических реформ Милея переросли в стычки с полицией

В Буэнос-Айресе произошли столкновения между полицией и протестующими против экономической политики президента Аргентины Хавьера Милея.
Полиция применила против протестующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.
Демонстранты забрасывали полицейских камнями, подожгли полицейский автомобиль и несколько мусорных баков.
В акциях протеста против действий властей, организуемых профсоюзами, принимают участие в основном пенсионеры. В этот раз к ним присоединились футбольные болельщики.
Пакет реформ, предложенный президентом Милеем для восстановления аргентинской экономики, включает объявление чрезвычайного экономического положения и сокращение государственных расходов, в частности пенсий.