Видео. Протесты против экономических реформ Милея переросли в стычки с полицией

В Буэнос-Айресе произошли столкновения между полицией и протестующими против экономической политики президента Аргентины Хавьера Милея.

Полиция применила против протестующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Демонстранты забрасывали полицейских камнями, подожгли полицейский автомобиль и несколько мусорных баков.

В акциях протеста против действий властей, организуемых профсоюзами, принимают участие в основном пенсионеры. В этот раз к ним присоединились футбольные болельщики.

Пакет реформ, предложенный президентом Милеем для восстановления аргентинской экономики, включает объявление чрезвычайного экономического положения и сокращение государственных расходов, в частности пенсий.